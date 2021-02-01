《日入而息》傳快手暗盤升逾倍，社交距離措施延長至年初六

《今天重點》﹡據報快手（０１０２４）ＯＴＣ市場成交價達２５０元，升逾１倍；快手本

周五上市，同日推出期貨期權產品

﹡余偉文稱憂慮估值過高令市場大幅波動，未見資金流出；余偉文稱若外匯基

金分帳更多予庫房，或影響保護金融穩定能力

﹡張建宗稱限聚令及晚市禁堂食等措施延長至２月１７日；若大廈出現一宗不

明源頭個案，即須檢測；教育局冀農曆年假後循序漸進增加面授課，本周內

落實；陳肇始料２月下旬疫苗可自德國運抵本港

﹡本港新增３４宗確診，８宗源頭不明

﹡律政司保釋上訴案終院押後宣判，黎智英繼續還柙

﹡中國１月財新製造業ＰＭＩ跌至５１﹒５，遜於預期



《即日市況》﹡重磅股隨外圍造好，港股揚６０９點報２８８９２，科指漲逾４％



《深滬股市》﹡數據遜色滬指仍升０﹒６％收復三千五，銀行股抬升



《美元匯價》﹡澳元５０天線的０﹒９６不宜失守；歐元最新報１﹒２０７６╱７９，日圓

最新報１０４﹒９２╱９４



《公司資訊》﹡４隻三星槓桿及反向產品１月１９日起停止交易

﹡ＩＳＰ（０８４８７）每手買賣單位改２０００股

﹡據報快手（０１０２４）ＯＴＣ市場成交價達２５０元，升逾１倍；快手本

周五上市，同日推出期貨期權產品

﹡英科醫療已向港交所遞交Ｈ股上市申請，籌７８億元

﹡賽生藥業通過港交所聆訊，傳集資約４億美元

﹡嘉里（００６８３）何文田豪宅新盤命名為「瀚名」，料農曆年後發售

﹡伊泰（０３９４８）附屬停止甘泉堡２００萬噸項目

﹡同方康泰（０１３１２）強制執行健身中心集團押記股份，持股增至７３％

﹡阜博（０３７３８）獲主席增持３５萬股，現持股量約１４﹒６６％

﹡俊盟（０８０６２）悉售澳洲信用卡優惠公司股權，涉１６２４萬元

﹡貝康醫療（２１７０）孖展２６８億，超購１４６倍

﹡高鑫零售（０６８０８）料今年開最多３００家小型超市，阿里未有將集團

私有化計劃

﹡國藝娛樂（０８２２８）發行新股購馬來西亞近公寓，租回予賣方營運

﹡康寧醫院（０２１２０）購浙江土地建三級精神專科醫院，涉資２５３５萬

元人民幣

﹡第一太平（００１４２）子公司購菲律賓石油產品儲存設施公司，涉約

３﹒３億美元

﹡報道指新鴻基（０００８６）擬３９億收購安信，洽談近尾聲

﹡壹家壹品（０８１０１）折讓約７﹒５％配股，籌近２１０８萬元

﹡港鐵（０００６６）八達通公司有興趣參與內地「一卡通」；東鐵線６部九

卡列車及新信號系統將於本周六投入服務

﹡超盈（０２１１１）附屬擬收購織物印花資產擴展業務

﹡漢港（０１６６３）子公司實驗室取得ＣＮＡＳ認可証書

﹡德祥地產（００１９９）首席財務總監張志傑調任為董事總經理

﹡龍光集團（０３３８０）以逾４３億元人民幣競得上海臨港自貿區地塊

﹡澳能建設（０１１８３）就廣東住宅物業項目訂立電動車充電合約

﹡美臻集團（０１８２５）同意不進行潛在交易，將於明早９時復牌

﹡富匯建築控股（０１０３４）建議改名為「富匯國際集團」；財務總監周自

強辭任，黃展明接任

﹡張楨辭任卡姆丹克太陽能（００７１２）首席執行官，上周一生效

﹡金地商置（００５３５）１月合約銷售總額按年升８５％至約４５億元人幣

﹡瑞聲科技（０２０１８）公分拆光學業務已向中證監就上市前輔導程序提交

申請

﹡麗珠醫藥（０１５１３）截至上周五已回購３３３﹒４２萬股Ｈ股，涉近１

億元



《國企紅籌》﹡中集安瑞科（０３８９９）附屬下水全球最大ＬＮＧ運輸加注船

﹡越秀交通（０１０５２）申請註冊４０億元人民幣超短融

﹡駿高控股（０８０３５）控股股東擬配售最多２４％股份

﹡德合集團（００３６８）推出科技品牌Ｏｏｄｌｅｓ



《神州民企》﹡騰訊（００７００）和邁瑞簽ＡＩ合作框架協議，加強血液病識別



《中國要聞》﹡中國１月財新製造業ＰＭＩ跌至５１﹒５，遜於預期

﹡春運前三天全國鐵路客流同比下降七成以上

﹡１２月外匯市場成交環比升兩成，至３﹒４６萬億美元

﹡李小加稱互聯互通應進一步拓展至新股通

﹡浦發銀行原副行長穆矢嚴重違紀違法被開除黨籍

﹡３７款中國手遊海外收入超１億美元，騰訊登收入冠軍

﹡去年中國黃金產量同比跌３﹒９％，消費量挫１８％

﹡１月權益類基金募資額創歷史高，料短期上漲動力不足

﹡１月全國期市成交額４６萬億人幣，同比大增１２７％

﹡全國兩會３月４日開幕，不邀請境外記者臨時來京採訪

﹡江蘇、上海、安徽下調核酸檢測價格

﹡蘇浙滬ＧＤＰ穩坐全國前十

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９８０億

﹡小鵬汽車１月交付量首破六千台，連續３個月創新高

﹡中央印發方案加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法

﹡易居研究院表示房企開發模式將與房貸新政重點相契合

﹡滬１月樓市成交面積四年半高，中原指淡季不淡意料中

﹡共和黨向候任商務部長施壓，要求就華為立場表態

﹡北大方正迎來白衣騎士，珠海華發、平安聯合體接盤

﹡多隻海航債被下調評級，交易方式變更參與範圍急縮

﹡海航債務一夜驚雷無奈破產重組，政府拆彈一年無功

﹡太原煤炭中心綜合價格指數跌０﹒１２％，止１２連漲

﹡中國外交部希望緬甸各方妥善處理分歧維護穩定

﹡稱國網電流太大或致車輛故障，特斯拉就造成誤會致歉

﹡報告料內地１月重卡銷量大幅增長５４％創紀錄



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒８％，台灣１月製造業ＰＭＩ創近十年高

﹡傳聯發科為Ｂｅａｔｓ耳機提供晶片，首進蘋果供應鏈



《其他消息》﹡林鄭稱去年為重要轉折點，國安法是由亂向治定海神針

﹡律政司表示黎智英案須考慮國安法條文以不保釋為前提

﹡港府指「遙距營商計劃」批出近３﹒５萬宗申請；對東鐵線過海段可能延誤

感失望，保留追究港鐵公司權利；港府同意沙中線項目顧問團提出之４２項

建議

﹡傳亞洲跨國企業正考慮將香港排除在法律合同外

﹡律政司保釋上訴案終院押後宣判，黎智英繼續還柙

﹡任志剛稱目前應該將人民幣國際化推向新台階；香港應打通與內地資本流動

，可藉大灣區作試點

﹡余偉文稱若外匯基金分帳更多予庫房，或影響保護金融穩定能力

﹡陳茂波稱香港必須調整好定位，以應對美國可能的打壓措施

﹡調查委員會表示港鐵低估東鐵線新信號系統技術複雜性

﹡鄭若驊稱香港享有仲裁領導地位，獲不少企業選為本國以外首選

﹡證監會表示美國禁令對本港市場影響可控，正注視匯控恢復派息進展；證監

會下年度凍薪，預算赤字１﹒８４億元；證監會旗下投資者賠償公司邀請香

港宏僑投資客戶提出申索

﹡美聯移民表示ＢＮＯ移英上馬，首年料少於２萬人離港

﹡葉劉稱若英方再有敵意行動，或致進一步反制

﹡代表黎智英律師表示國安法不應凌駕無罪假定原則

﹡中小企感銀行收緊貸款比例由１８％降至５％

﹡大和料本港今年經濟增長２﹒５％，疫情令衰退持續

﹡余偉文稱憂慮估值過高令市場大幅波動，未見資金流出

﹡金管局預期上季度零售銀行特定分類貸款比率微升

﹡世邦魏理仕售觀塘工業中心半幢業權，涉資５﹒７億元

﹡新盤搶客，利嘉閣十大屋苑周末成交創近四周新低

﹡經絡表示現樓及樓花按揭宗數按月齊跌，中銀香港奪冠軍

﹡１月債券通總成交５８８３億人幣，再刷單月歷史新高

﹡深股通額度全日用１９﹒８億，陸股通淨流入３４﹒６億；科創板股票獲納

入滬股通，滬股通額度全日用４２億元

﹡匯豐成立粵港澳大灣區業務部，任命陳慶耀為總經理

﹡報道指亞視大埔廠房變虛擬幣礦機推銷場，財庫局表示已諮詢證監

﹡日出康城ＬＰ１０第三輪銷售涉１７９伙

﹡中原表示去年香港住宅部營業額逾３８億元，１月佣金料創７個月新高

﹡摩通前一姐涉嫌以職位行賄，獲判無罪

﹡聯交所譴責浩沙國際及五名董事



《大國博弈》﹡中國購買迄今最大單美國玉米，滿足動物飼料需求激增

﹡白宮表示將審視中美貿易協議在內前特朗普政府措施

﹡拜登國安顧問表示須讓中國為新疆和香港等地行動付代價

﹡英國指責中國部分行為，破壞全球貿易體系的信任

﹡傳美外國投資委員會設新部門，加強審查中國投資初創

﹡烏克蘭制裁４間中企，為當地重要航空引擎企業投資者

﹡商務部表示去年底前對歐盟的貿易救濟措施仍適用於英國



《新冠疫苗》﹡本港新增３４宗確診，８宗源頭不明

﹡政府過去４日就強檢大廈５次執法，發３０張定額罰款

﹡張建宗稱限聚令及晚市禁堂食等措施延長至２月１７日；若大廈出現一宗不

明源頭個案，即須檢測

﹡林鄭感謝市民配合防控，三次執法識別兩百多人違規

﹡國家疾控中心表示重點人群已接種疫苗超２４００萬劑次

﹡據報世衛專家組考察武漢華南海鮮市場，逗留約一小時

﹡傳法國總統馬克龍質疑阿斯利康疫苗對長者無效

﹡袁國勇建議綠楊新？Ｒ座１８樓以上０４及０５室撤離

﹡港府表示麗港城強檢行動今早１１時半完結，動員２００人；麗港城受限區

完成強檢行動，４６０人檢測無新確診

﹡黃大仙祠頭炷香儀式不開放予公眾，９９年來首次

﹡傳港府或再延長社交距離措施兩周，農曆年假後再檢討

﹡再多一名８５歲確診者不治，累計１８２人死亡

﹡教育局冀農曆年假後循序漸進增加面授課，本周內落實

﹡陳肇始料２月下旬疫苗可自德國運抵本港

﹡澳門首批１０萬劑國藥疫苗本周內交付

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