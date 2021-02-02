《日出而作》拜登紓困方案或受阻，美三大股指高收，白銀８年新高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３０２１１．９１ 升 ２２９．２９點╱０．７７％

標普５００ ３７７３．８６ 升 ５９．６２點╱１．６１％



納斯達克 １３４０３．３９ 升 ３３２．７０點╱２．５５％

倫敦富時１００ ６４６６．４２ 升 ５８．９６點╱０．９２％

法蘭克福ＤＡＸ １３６２２．０２ 升 １８９．１５點╱１．４１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４６１．６８ 升 ６２．４７點╱１．１６％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０４．８５，歐元兌美元１．２０６８



《最新資訊》﹡中銀香港（０２３８８）３個月定存息加至１﹒６厘

﹡恆大推出網上買樓低至７﹒５折優惠，推薦也可獲佣金

﹡銀保監擬完善績效薪酬追索扣回機制，失職高管要扣薪

﹡美國上月ＩＳＭ製造業指數遜預期，建築支出升勝預期

﹡韓國上月ＣＰＩ升０﹒８％，勝市場預期

﹡互聯網存款產品下架，中小銀行忙「加息」攬客

﹡緬甸軍方政變後大規模改組政府，美國威脅實施制裁

﹡科技股領軍美股反彈，道指升２２９點納指漲逾２％

﹡美元觸及六周最高，歐元、瑞郎及日圓走軟

﹡１月對金融機構開展ＳＬＦ操作共３７６﹒７億人幣

﹡陽光紙業（０２００２）料全年純利增最多６０％

﹡榮暉國際（００９９０）料全年賺５億元增１﹒７倍

﹡ＩＳＰ（０８４８７）料中期轉虧最多４﹒７萬坡元

﹡中國海洋發展（０８０４７）料首三季轉蝕６００萬元

﹡同景新能源（０８３２６）料九個月盈轉虧最少５００萬元

﹡復星旅遊（０１９９２）料全年盈轉蝕最多２６億人幣

﹡開元酒店（０１１５８）料全年淨利潤減最多９０％

﹡拜登與共和黨會晤未達共識，民主黨啟動程序推舊方案

﹡美國眾議院委員會下月中將就遊戲驛站事件舉行聽證會

﹡上交所發布科創板申報常見問題「自查表」

﹡富道知悉客戶大新華航空破產或對集團財務造成重大影響

﹡四受限區完成強檢無新確診，有居民仍未收到短訊通知

﹡限聚新年前不放寬，黃家和憂春節後餐飲業現結業潮

﹡生理鹽水製假新冠疫苗，內地犯罪團夥逾８０人被捕

﹡ＤＣＢ（０８０４０）首三季純利５５３﹒８萬元升近３２％，不派息

﹡力高地產（０１６２２）１月銷售２６億人幣，少去年月度平均２４％

﹡中國智慧能源（０１００４）和解付２﹒９億人幣獲撤銷呈請

﹡中策集團為東亞人壽投標第二階段入圍者之一，投標程序仍在進行

﹡爪哇（００２５１）３８５３萬元購華夏幸福債券

﹡北燃藍天（０６８２８）成立特別委員會調查經濟犯罪

﹡君實生物（０１８７７）授獨佔許可與商業化協議，最高收１１億美元

﹡東曜藥業單克隆抗體藥注射劑三期臨床試驗獲美國食藥局許可

﹡金輝控股（０９９９３）１月銷售７８億人幣，少去年平均近４％

﹡保利協鑫（０３８００）附屬硅烷流化床法顆粒硅增至年產一萬噸

﹡迪信通（０６１８８）獲珠海華發溢價７％提全購，今早復牌

﹡專業旅運（０１２３５）出售９﹒８萬股中移動，賺２﹒７萬元

﹡康哲藥業（００８６７）收購皮膚專科公司

﹡連成（０８６３５）首三季純利升２﹒４４倍至８６２萬元，不派息

﹡創新投資執董向心夫婦被台灣無辜限制出境１５個月

﹡復星醫藥（０２１９６）１９００萬美元認購大健康基金

﹡開拓藥業雄激素性脫髮及痤瘡新藥獲藥品審評中心受理

﹡新鴻基公司（０００８６）或購安信信貸未訂協議，今早復牌

﹡粵港灣（０１３９６）２﹒２億人幣購東莞城市更新項目５１％股權

﹡碧生源（００９２６）３１９９萬人幣購膠囊生產商

﹡綠領控股（０００６１）建議削股本重組，考慮集資機會

﹡樹熊金融（０８２２６）擬股份２０合１，每手買賣改５０００股

﹡錦欣生殖（０１９５１）折讓近７％配股，淨籌逾１２﹒５億元



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）１億人幣投資海南文昌市污水處理

﹡中國建材（０３３２３）擬將非上市股份轉換Ｈ股上市

﹡中海油化學（０３９８３）料全年淨利潤增最多７﹒７％

﹡石藥（０１０９３）擬發最多１３﹒３億股科創板上市



《神州民企》﹡雨潤食品（０１０６８）澄清重整方案尚未確定及啟動

﹡啟迪國際（００８７２）料全年續蝕最多３億元；出售汽車雲附屬，料收益

３１４０萬元



《中國要聞》﹡北京圓明園黑天鵝感染禽流感，海澱區已有效控制

﹡習近平同黨外人士迎新春強調促進非公有制經濟健康發展

