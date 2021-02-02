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即市新聞

02/02/2021 07:50

《華爾街內望》科技股領軍美股反彈，道指升２２９點納指漲逾２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》科技股領軍向好，美股周一（１日）反彈，市場焦點繼續在於「
夾淡倉」，散戶轉為追捧白銀推升礦業股。
　　道指漲２２９點或０﹒７６％，報３０２１１點。標指漲５９點或１﹒６１％，報３７７３
點。納指漲３３２點或２﹒５５％報１３４０３點。
　　市場密切注意美國最新疫情紓困方案的協商，而早前十位溫和派共和黨參議員致信總統拜登
，建議縮減１﹒９萬億美元紓困計劃，而拜登已會晤他們討論提議。
　　市場消化強生疫苗試驗有效性數據的消息之際，對沖基金與散戶之間的對決亦增加市場波動
性，有消息指券商Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ與銀行洽談舉債籌資１０億美元，以便能夠持續完成嚴重
被沽空個股的交易。
　　經濟數據方面，美國上月製造業活動略微放緩，而衡量工廠原材料和其他投入物價的指標跳
升至近十年來最高水平，強化通脹將在今年抬頭的預期。
　　個股方面，小型礦業股Ｈｅｃｌａ　Ｍｉｎｉｎｇ及Ｃｏｅｕｒ　Ｍｉｎｉｎ均勁升，全球
最大白銀ＥＴＦ　ｉＳｈａｒｅｓ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｔｒｕｓｔ跳升７﹒１％。不過早前散戶追
捧的遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）大瀉３０﹒８％。
　　亞馬遜、微軟、蘋果走高，Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ本周將公布業績。
　　指標十年期國債收益率跌２﹒２個基點，報１﹒０７２３％。兩年期國債收益率報
０﹒１１１３％，盤中一度低見０﹒１０７％，僅略高於上年５月觸及的歷經低位０﹒１０５％
。（ａｌ）

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