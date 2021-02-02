《華爾街內望》科技股領軍美股反彈，道指升２２９點納指漲逾２％

《經濟通通訊社２日專訊》科技股領軍向好，美股周一（１日）反彈，市場焦點繼續在於「

夾淡倉」，散戶轉為追捧白銀推升礦業股。

道指漲２２９點或０﹒７６％，報３０２１１點。標指漲５９點或１﹒６１％，報３７７３

點。納指漲３３２點或２﹒５５％報１３４０３點。

市場密切注意美國最新疫情紓困方案的協商，而早前十位溫和派共和黨參議員致信總統拜登

，建議縮減１﹒９萬億美元紓困計劃，而拜登已會晤他們討論提議。

市場消化強生疫苗試驗有效性數據的消息之際，對沖基金與散戶之間的對決亦增加市場波動

性，有消息指券商Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ與銀行洽談舉債籌資１０億美元，以便能夠持續完成嚴重

被沽空個股的交易。

經濟數據方面，美國上月製造業活動略微放緩，而衡量工廠原材料和其他投入物價的指標跳

升至近十年來最高水平，強化通脹將在今年抬頭的預期。

個股方面，小型礦業股Ｈｅｃｌａ Ｍｉｎｉｎｇ及Ｃｏｅｕｒ Ｍｉｎｉｎ均勁升，全球

最大白銀ＥＴＦ ｉＳｈａｒｅｓ Ｓｉｌｖｅｒ Ｔｒｕｓｔ跳升７﹒１％。不過早前散戶追

捧的遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）大瀉３０﹒８％。

亞馬遜、微軟、蘋果走高，Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ本周將公布業績。

指標十年期國債收益率跌２﹒２個基點，報１﹒０７２３％。兩年期國債收益率報

０﹒１１１３％，盤中一度低見０﹒１０７％，僅略高於上年５月觸及的歷經低位０﹒１０５％

。（ａｌ）

