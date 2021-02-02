《出旗制勝－麥穎儀》阿里今公布業績，早前受累負面消息表現落後

《出旗制勝》恆指周一（１日）強勢反彈，全日高開１７４點，中午前更飆升至２８８００

點樓上，而午後亦一直於高位徘徊，收報２８８９３點全日升６０９點。大市成交金額相比上周

有所回落，但仍然可以穩守２０００億元之上。恆指成分股成交額排名前三有騰訊（００７００

）２０４﹒１億、美團（０３６９０）９２﹒４億及阿里（０９９８８）６８﹒７億。

阿里巴巴周一隨大市升１﹒８％，股價升穿５０天移動平均線，暫時。截至周一收市，輪場

資金在阿里上部署積極，是十大好倉及淡倉流入的個股之一。阿里將於今日（２日）稍後公布業

績，股價早前受改革中監管風險等消息影響而承壓，在ＡＴＭＸＪ股份當中表現落後，有券商料

阿里上一財季或多賺近２０％，不少大行的目標價亦看至３００元以上。如投資者亦看好其業績

，欲在業績前作最後好倉部署，或可留意阿里購１９００５，行使價２８８﹒８８元，實際槓桿

７﹒４倍，引伸波幅４６﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年０４月２９日到期。

但亦有文章指出，雖然阿里核心業務收入料保持良好增長，但由於阿里投資力度加大，加上

與其他電商同業如拼多多等企業競爭激烈，或令阿里利潤率承壓。投資者如看淡，或可留意阿里

沽１８３１８，行使價２２０﹒８８元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅４８﹒３％，換股比率

１００兌１，２０２１年０５月２８日到期。

另一隻即將於明天（３日）公布業績的股份，平保（０２３１８），昨日卻未能跟隨大市大

漲，股價全日僅微升０﹒１％。但輪場資金部署亦相當積極，截至周一收市，平保為十大好倉流

入及十大淡倉流入的股份之一。想於績前作好倉部署的投資者，或可留意平保購２２０７４，行

使價１０８﹒９８元，實際槓桿１２﹒５倍，引伸波幅３０﹒１％，換股比率１０兌１，

２０２１年０５月２８日到期。至於看淡的投資者，或可留意平保沽１８８８４，行使價

８３﹒７８元，實際槓桿７﹒１倍，引伸波幅２８﹒１％，換股比率５０兌１，２０２１年０７

月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

