《缸邊隨筆－石鏡泉》從ＧａｍｅＳｔｏｐ說起

《缸邊隨筆》散戶在美國ＧａｍｅＳｔｏｐ（ＧＭＥ﹒ＵＳ）股票上夾死大戶，對小股民來

說是敵愾同仇，拍掌叫好。但，可有想過，這些美國散戶，其實是在幫一些大鱷，去食另些大鱷

？看看中國歷史。



秦末，有陳勝、吳廣和劉邦，他們都是為抗秦暴而起義，這跟ＧａｍｅＳｔｏｐ散戶去抗大

鱷淡友，性質相若。



陳勝、吳廣揭竿起義，是因為他們因天雨而遲了去報到做徭役，罪可問斬，他們是真的為抗

暴而起義。



劉邦聚眾起義，情況相若，但劉邦斬白蛇，以示舉事是正義的，一如今時呼籲散戶購買

ＧａｍｅＳｔｏｐ是正義的。



兩者分別在甚麼？都是被強秦所壓，都是的的確確的苦主，分別只係劉邦是野心家。



近些天來，新聞報道都將買入ＧａｍｅＳｔｏｐ股的散戶，譽為與華爾街大鱷對抗，是貧富

之爭，是新世代與舊世代之爭，果如是？



路透社報道，其中一個號召散戶去對抗淡友大鱷的人，是位３４歲的註冊財務顧問（這個身

份就是華爾街ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）叫Ｋｅｉｔｈ Ｐａｔｒｉｃｋ Ｇｉｌｌ，他有

個網上平台叫Ｒｏａｒｉｎｇ Ｋｉｔｔｙ。Ｇｉｌｌ於去年７月起，已鼓吹買入

ＧａｍｅＳｔｏｐ，他亦有持貨，他在ＧａｍｅＳｔｏｐ投資５﹒３萬美元，今已變成值

４８００萬。數月便富，還再說是貧富之爭，華爾街外與華爾街內之爭？



Ｇｉｌｌ在去年７月買股，今富。聽他之笛的股友，今時才買股，會貧定富？走著瞧。



是否凡淡友大鱷在沽空的，散戶都會對著幹？對沖基金也大手沽空比特幣，但

Ｐａｔｒｉｃｋ Ｇｉｌｌ敢號召散戶又去撥「淡」反「揸」嗎？相信Ｇｉｌｌ不會，因為買比

特幣犯本。散戶不夠錢去殺淡鱷，分分鐘Ｇｉｌｌ會變成唐吉柯德，打場不可勝之仗。



夾淡鱷不光是散戶之「義」舉，也可以是好友大鱷齒噬淡友大鱷之戰。



７０年代，有美國富豪亨特兄弟（Ｈｕｎｔ Ｂｒｏｔｈｅｒ），他們看準芝加哥期貨交易

所的白銀庫存不足，便大舉買入白銀期貨合約，希望到交收之時，堅求交實貨而不是以錢來完成

交收。這樣就可以把實貨白銀逼上天價，從而谷高了下個月的白銀期貨價。亨特兄弟此舉，是可

以將芝加哥的期貨市場搞黃（因為白銀合約未能交收就是交易所有問題，沽出白銀合約的人有問

題）。結果？



芝加哥期貨交易所改孖展按金碼，亨特兄弟要補交大量按金，而銀行界又聯手不借錢予亨特

兄弟，他們只好拋售白銀合約，去補孖展，白銀合約價大瀉，亨特兄弟終破產並坐牢。教訓？



＊華爾街秩序 不可被動搖＊



凡是想動搖華爾街秩序的，都會被政府、華爾街、美國金融界齊齊捏死。



華爾街有不少對沖基金，是靠沽空來賺快錢，因為股市是跌速快過升速。而積極沽空的對沖

基金一般都是大戶，他們出沽空報告，是典型的打開口牌，淡鱷話要沽，散戶就不敢買，結果是

沽空大鱷，對沖基金，常賺錢。



今次沽空ＧａｍｅＳｔｏｐ的一隻對沖基金Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ，其老細

Ｐｌｏｔｋｉｎ，在ＧａｍｅＳｔｏｐ被買爆，Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ資產價跌五成時

，是正在邁亞密擴建其４４００萬的灘頭別墅，是不是很諷刺？Ｐｌｏｔｋｉｎ鱷死？

Ｇｉｌｌ鱷生？



美國國會今時謂要調查ＧａｍｅＳｔｏｐ股價波動事件，這是既得利益者的鱷鱷相衛行動。



索羅斯等鱷在１９９６至１９９８年期間，沽空泰股泰銖、沽空印尼股、印尼盾等東南亞國

家貨幣，把他們人民和政府數十年來累積了的財富，一夜捲走，美國政府可要調查下？



到索羅斯與逾２７０隻鱷於１９９８年來衝擊港股匯，但慘輸而還，因為港府與阿爺聯手打

鱷，即是夾淡倉，美國政府立時謂港府做法是有違自由市場運作。自由？你索羅斯有自由去沽，

港府無自由去買？



美國這種霸不講理，今日在美國本土出現了，散戶加小鱷打大鱷會帶來甚麼後果？



九成是美國政府當局和交易所及華爾街的既定利益者，會加入新規條去容許大鱷可沽空，小

鱷和散戶不可夾淡倉，何故有此估？



大鱷錢多，他一下子可拿幾個億來造空某股，這可以是一個人、一家機構的行動，只有內部

會議，不會有外間串連。但小鱷和散戶要與大鱷抗，不能不透過社交平台好串連行動，這個一串

連，就可以構成散播、煽動「虛假」消息，可被美國政府視為國內恐怖分子，拉得。



１月２９日，美國證監已發了聲明，言詞中指夾淡倉是操控市場行為，下為其聲明全文，大

家看好了。



Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ ｏｆ Ａｃｔｉｎｇ Ｃｈａｉｒ Ｌｅｅ ａｎｄ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒｓ Ｐｅｉｒｃｅ﹐ Ｒｏｉｓｍａｎ﹐ ａｎｄ

Ｃｒｅｎｓｈａｗ Ｒｅｇａｒｄｉｎｇ Ｒｅｃｅｎｔ Ｍａｒｋｅｔ

Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ



Ａｃｔｉｎｇ Ｃｈａｉｒ Ａｌｌｉｓｏｎ Ｈｅｒｒｅｎ Ｌｅｅ



Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ Ｈｅｓｔｅｒ Ｍ﹒ Ｐｅｉｒｃｅ



Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ Ｅｌａｄ Ｌ﹒ Ｒｏｉｓｍａｎ



Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ Ｃａｒｏｌｉｎｅ Ａ﹒ Ｃｒｅｎｓｈａｗ



Ｊａｎ﹒ ２９﹐ ２０２１



Ｔｈｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｉｓ ｃｌｏｓｅｌｙ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ａｎｄ

ｅｖａｌｕａｔｉｎｇ ｔｈｅ ｅｘｔｒｅｍｅ ｐｒｉｃｅ ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ

ｏｆ ｃｅｒｔａｉｎ ｓｔｏｃｋｓ’ ｔｒａｄｉｎｇ ｐｒｉｃｅｓ ｏｖｅｒ ｔｈｅ

ｐａｓｔ ｓｅｖｅｒａｌ ｄａｙｓ﹒ Ｏｕｒ ｃｏｒｅ ｍａｒｋｅｔ

ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｈａｓ ｐｒｏｖｅｎ ｒｅｓｉｌｉｅｎｔ ｕｎｄｅｒ

ｔｈｅ ｗｅｉｇｈｔ ｏｆ ｔｈｉｓ ｗｅｅｋ’ｓ ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙ

ｔｒａｄｉｎｇ ｖｏｌｕｍｅｓ﹒ Ｎｅｖｅｒｔｈｅｌｅｓｓ﹐ ｅｘｔｒｅｍｅ

ｓｔｏｃｋ ｐｒｉｃｅ ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ ｈａｓ ｔｈｅ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ

ｔｏ ｅｘｐｏｓｅ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｔｏ ｒａｐｉｄ ａｎｄ ｓｅｖｅｒｅ

ｌｏｓｓｅｓ ａｎｄ ｕｎｄｅｒｍｉｎｅ ｍａｒｋｅｔ ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ﹒



Ａｓ ａｌｗａｙｓ﹐ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｗｉｌｌ ｗｏｒｋ ｔｏ

ｐｒｏｔｅｃｔ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ﹐ ｔｏ ｍａｉｎｔａｉｎ ｆａｉｒ﹐

ｏｒｄｅｒｌｙ﹐ ａｎｄ ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ｍａｒｋｅｔｓ﹐ ａｎｄ ｔｏ

ｆａｃｉｌｉｔａｔｅ ｃａｐｉｔａｌ ｆｏｒｍａｔｉｏｎ﹒ Ｔｈｅ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｉｓ ｗｏｒｋｉｎｇ ｃｌｏｓｅｌｙ ｗｉｔｈ ｏｕｒ

ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ ｐａｒｔｎｅｒｓ﹐ ｂｏｔｈ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ

ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ａｎｄ ａｔ ＦＩＮＲＡ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ

ｓｅｌｆ－ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ﹐ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ

ｔｈｅ ｓｔｏｃｋ ｅｘｃｈａｎｇｅｓ﹐ ｔｏ ｅｎｓｕｒｅ ｔｈａｔ

ｒｅｇｕｌａｔｅｄ ｅｎｔｉｔｉｅｓ ｕｐｈｏｌｄ ｔｈｅｉｒ

ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｓ ｔｏ ｐｒｏｔｅｃｔ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ａｎｄ ｔｏ

ｉｄｅｎｔｉｆｙ ａｎｄ ｐｕｒｓｕｅ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｗｒｏｎｇｄｏｉｎｇ﹒

Ｔｈｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｗｉｌｌ ｃｌｏｓｅｌｙ ｒｅｖｉｅｗ ａｃｔｉｏｎｓ

ｔａｋｅｎ ｂｙ ｒｅｇｕｌａｔｅｄ ｅｎｔｉｔｉｅｓ ｔｈａｔ ｍａｙ

ｄｉｓａｄｖａｎｔａｇｅ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｏｒ ｏｔｈｅｒｗｉｓｅ ｕｎｄｕｌｙ

ｉｎｈｉｂｉｔ ｔｈｅｉｒ ａｂｉｌｉｔｙ ｔｏ ｔｒａｄｅ ｃｅｒｔａｉｎ

ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ﹒



Ｉｎ ａｄｄｉｔｉｏｎ﹐ ｗｅ ｗｉｌｌ ａｃｔ ｔｏ ｐｒｏｔｅｃｔ

ｒｅｔａｉｌ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｗｈｅｎ ｔｈｅ ｆａｃｔｓ

ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅ ａｂｕｓｉｖｅ ｏｒ ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｖｅ

ｔｒａｄｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｔｈａｔ ｉｓ ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ ｂｙ

ｔｈｅ ｆｅｄｅｒａｌ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｌａｗｓ﹒ Ｍａｒｋｅｔ

ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｃａｒｅｆｕｌ ｔｏ ａｖｏｉｄ

ｓｕｃｈ ａｃｔｉｖｉｔｙ﹒ Ｌｉｋｅｗｉｓｅ﹐ ｉｓｓｕｅｒｓ ｍｕｓｔ

ｅｎｓｕｒｅ ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｆｅｄｅｒａｌ

ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｌａｗｓ ｆｏｒ ａｎｙ ｃｏｎｔｅｍｐｌａｔｅｄ

ｏｆｆｅｒｓ ｏｒ ｓａｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｏｗｎ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ﹒



Ｔｈｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｗｉｌｌ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｏｕｒ ｗｏｒｋ ｏｎ

ｂｅｈａｌｆ ｏｆ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ａｎｄ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔｓ﹒ Ｉｎ

ｔｈｉｓ ｒｅｇａｒｄ﹐ ｗｅ ｈｏｐｅ ｔｏ ｆａｃｉｌｉｔａｔｅ ａ

ｒｏｂｕｓｔ ｐｕｂｌｉｃ ｄｉａｌｏｇｕｅ ａｍｏｎｇ ｍａｒｋｅｔ

ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ａｎｄ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｏｎ ｔｈｅ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｏｕｒ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ

ｍａｒｋｅｔｓ﹒ Ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｐｕｂｌｉｃ ｃａｎ ｓｕｂｍｉｔ

ｔｉｐｓ ｏｒ ｃｏｍｐｌａｉｎｔｓ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ’ｓ ｗｅｂｓｉｔｅ ｕｓｉｎｇ ｔｈｉｓ ｏｎｌｉｎｅ

ｆｏｒｍ﹒ Ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｐｕｂｌｉｃ ｗｉｔｈ ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ

ｓｈｏｕｌｄ ｃｏｎｔａｃｔ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ’ｓ Ｏｆｆｉｃｅ

ｏｆ Ｉｎｖｅｓｔｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ａｎｄ Ａｄｖｏｃａｃｙ ａｔ

１－８００－７３２－０３３０﹐ ａｓｋ ａ ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｕｓｉｎｇ ｔｈｉｓ

ｏｎｌｉｎｅ ｆｏｒｍ﹐ ｏｒ ｅｍａｉｌ ｕｓ ａｔ Ｈｅｌｐ＠ＳＥＣ﹒ｇｏｖ﹒



買入ＧａｍｅＳｔｏｐ或其他有被夾淡倉的散戶，或買入白銀股的散戶，如你的交易是在美

國市場做，可以賺了也有手尾，看美證監查得有幾深了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

