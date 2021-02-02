【企業盈警】安悅國際料九個月淨虧損擴大至約１９４０萬元

《經濟通通訊社２日專訊》安悅國際（０８２４５）根據對未經審核管理賬目的初步評估，

預期截至去年１２月底止九個月淨虧損擴大至約１９４０萬元，而２０１９年同期淨虧損約６４

０萬元。淨虧損大幅上升乃主因雙向無線對講機和其他產品的毛利率下降所致。

預期相關業績下周一或前後公佈。（ｎｓ）

