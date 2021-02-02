【企業盈喜】佰悅集團料九個月未經審核綜合溢利按年增至少９２％

《經濟通通訊社２日專訊》佰悅集團（０８５４５） 跟據未經審核綜合管理賬目，預期截

至去年１２月底止九個月，公司擁有人應佔未經審核綜合溢利按年大增至少９１﹒８３％至１３

００萬元。

溢利大增，主要由於部分開支項目不再出現或明顯縮減，使期內行政開支大幅減少，例如於

媒體宣傳企業形象的宣傳開支；註銷中國一間附屬公司的虧損；及貿易應收款項的減值虧損。

相關業績預期將於下周一刊發。（ｎｓ）

