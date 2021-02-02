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02/02/2021 09:09

【企業盈喜】佰悅集團料九個月未經審核綜合溢利按年增至少９２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》佰悅集團（０８５４５）　跟據未經審核綜合管理賬目，預期截
至去年１２月底止九個月，公司擁有人應佔未經審核綜合溢利按年大增至少９１﹒８３％至１３
００萬元。
　　溢利大增，主要由於部分開支項目不再出現或明顯縮減，使期內行政開支大幅減少，例如於
媒體宣傳企業形象的宣傳開支；註銷中國一間附屬公司的虧損；及貿易應收款項的減值虧損。
　　相關業績預期將於下周一刊發。（ｎｓ）

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