騰訊、美團升幅收窄，港股暫升４０８點報２９３０１點

《經濟通通訊社２日專訊》美國散戶狙擊行動轉戰白銀市場，隔晚美股三大指數均高收，納

指漲近２﹒６％。港股方面裂口高開４８５點報２９３７８點，科技股續領軍，上海證券報在頭

版發表評論文章，讚揚馬化騰具企業家精神，騰訊（００７００）最多漲逾半成，阿里巴巴

（０９９８８）日內將公布上季業績，股價亦造好，恆指最多升過６１８點見２９４９４點。藥

股表現突出，石藥（０１０９３）擬發行人民幣新股到科創板上市。港股半日升５２６點。惟午

後騰訊、美團（０３６９０）等重磅股升幅收窄，港股回落至十天線（２９３２５點）以下，暫

報２９３０１，升４０８點或１﹒４１％，主板成交１３８５﹒７５億元。國指報１１６６０點

，升２０５點或１﹒８％。科指報１００２２點，升２５６點或２﹒６３％。

友邦（０１２９９）升０﹒７３％，報９６﹒８５元；匯控（００００５）跌０﹒１２％，

報４０﹒７元；建行（００９３９）跌０﹒１７％，報５﹒８６元，以現價計，該股暫連跌４日

，累計跌幅３﹒３％；騰訊升３﹒５１％，報７３７元；阿里巴巴升２﹒９５％，報２５８﹒６

元；美團升２﹒９２％，報４０２﹒４元。

Ａ股兩市升幅擴大，上證綜指報３５３０點，升２５點或０﹒７２％，成交２５６３﹒０３

億元人幣。深證成指報１５２９６點，升２７２點或１﹒８２％，成交３５１５﹒８９億元人幣

。



表列十大升幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥 （０１０９３） ９﹒０２元 升１１﹒６３％

中生製藥（０１１７７） ７﹒６４元 升 ４﹒８０％

吉利 （００１７５） ３０﹒０５元 升 ４﹒５２％

銀娛 （０００２７） ６１﹒６５元 升 ４﹒０５％

騰訊 （００７００） ７３７﹒００元 升 ３﹒５１％



舜宇 （０２３８２） ２１３﹒２０元 升 ３﹒５０％

港交所 （００３８８） ５２１﹒５０元 升 ３﹒４７％

中海油 （００８８３） ８﹒１４元 升 ３﹒４３％

阿里巴巴（０９９８８） ２５８﹒６０元 升 ２﹒９５％

美團 （０３６９０） ４０２﹒４０元 升 ２﹒９２％

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（ｎｓ）

