  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/02/2021 13:22

騰訊、美團升幅收窄，港股暫升４０８點報２９３０１點

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國散戶狙擊行動轉戰白銀市場，隔晚美股三大指數均高收，納
指漲近２﹒６％。港股方面裂口高開４８５點報２９３７８點，科技股續領軍，上海證券報在頭
版發表評論文章，讚揚馬化騰具企業家精神，騰訊（００７００）最多漲逾半成，阿里巴巴
（０９９８８）日內將公布上季業績，股價亦造好，恆指最多升過６１８點見２９４９４點。藥
股表現突出，石藥（０１０９３）擬發行人民幣新股到科創板上市。港股半日升５２６點。惟午
後騰訊、美團（０３６９０）等重磅股升幅收窄，港股回落至十天線（２９３２５點）以下，暫
報２９３０１，升４０８點或１﹒４１％，主板成交１３８５﹒７５億元。國指報１１６６０點
，升２０５點或１﹒８％。科指報１００２２點，升２５６點或２﹒６３％。
　　友邦（０１２９９）升０﹒７３％，報９６﹒８５元；匯控（００００５）跌０﹒１２％，
報４０﹒７元；建行（００９３９）跌０﹒１７％，報５﹒８６元，以現價計，該股暫連跌４日
，累計跌幅３﹒３％；騰訊升３﹒５１％，報７３７元；阿里巴巴升２﹒９５％，報２５８﹒６
元；美團升２﹒９２％，報４０２﹒４元。
　　Ａ股兩市升幅擴大，上證綜指報３５３０點，升２５點或０﹒７２％，成交２５６３﹒０３
億元人幣。深證成指報１５２９６點，升２７２點或１﹒８２％，成交３５１５﹒８９億元人幣


　　表列十大升幅恆指成份股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥　　（０１０９３）　　　　９﹒０２元　　升１１﹒６３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　７﹒６４元　　升　４﹒８０％
　　吉利　　（００１７５）　　　３０﹒０５元　　升　４﹒５２％
　　銀娛　　（０００２７）　　　６１﹒６５元　　升　４﹒０５％
　　騰訊　　（００７００）　　７３７﹒００元　　升　３﹒５１％　

　　舜宇　　（０２３８２）　　２１３﹒２０元　　升　３﹒５０％
　　港交所　（００３８８）　　５２１﹒５０元　　升　３﹒４７％
　　中海油　（００８８３）　　　　８﹒１４元　　升　３﹒４３％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２５８﹒６０元　　升　２﹒９５％
　　美團　　（０３６９０）　　４０２﹒４０元　　升　２﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS02/02/2021
【FOCUS】華夏爆雷恒大散貨　現金流窘境考驗房企
香港要聞02/02/2021
【新冠肺炎】林鄭：中央擔心本港疫情合理　冀盡快獲國產疫苗數據
香港要聞01/02/2021
【新冠肺炎】張建宗：若大廈出現一宗不明源頭個案　即須檢測
中國故事01/02/2021
《神州經脈》製造業PMI遜預期　海航破產重整　滬綜指企三千五
財經熱話01/02/2021
美團騰訊反彈科指漲逾4%　外圍造好恒指升609點收28892終止四連跌
市場動向01/02/2021
【同你實測】網上買自願醫保難唔難? 跟住做即慳保費達50%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>