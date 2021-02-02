【企業盈警】同景新能源（８３２６）料九個月盈轉虧最少五百萬元

《經濟通通訊社２日專訊》同景新能源（０８３２６）預期相比２０１９年同期錄得股東應
佔溢利１２１１﹒２萬元，預期截至２０２０年１２月３１日止九個月錄得股東應佔虧損不少於
５００萬元，乃主要由於該公司可再生能源業務收入大幅減少所致。
該公司預期２月４日或前後刊發業績。（ｋｓ）
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