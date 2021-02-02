【企業盈警】杰地集團（０８３１３）料年度盈轉虧二千萬坡元

《經濟通通訊社２日專訊》杰地集團（０８３１３）預期截至去年度止年度稅後虧損二千萬
元（坡元﹒下同），而上年同期稅後盈利約４６０萬元，主要是由於集團對投資管理費應收款項
確認約３７０萬元的減值準備，對集團向ＺＡＣＤ澳洲酒店基金的預付款確認約１２３０萬元的
減值準備，以及在截至２０２０年６月底止的六個月內進行的一次性企業融資活動，收入大約下
降了９５０萬元。（ｅｃ）
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