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02/02/2021 09:14

【企業盈喜】倩碧控股（０８３６７）去年虧轉盈賺８２０萬

　　《經濟通通訊社２日專訊》倩碧控股（０８３６７）發盈喜，料截至去年１２月３１日止九
個月之稅前溢利約８２０萬元，而於２０１９年同期錄得淨虧損２９６０萬元。
　　董事會認為由虧損轉溢利乃主要由於收取防疫抗疫基金下的政府補貼、於一間聯營公司權益
之減值虧損撥回；以及集團實施控制措施而令員工成本下降。
　　該集團的業績公佈，預期該將本周五（５日）發佈。（ｋｉ）

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