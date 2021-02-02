【夾淡倉潮】遊戲驛站在歐洲開跌逾３３％，白銀期貨挫近半成

《經濟通通訊社２日專訊》遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）今日在德國法蘭克福證券交易所

開市跌３３﹒２２％，報１３６﹒９歐元，即約１６５﹒２６美元，與美股周一（１日）盤後收

市價１８９﹒５２美元相比跌近１３％。

另外散戶呼籲追捧的白銀亦明顯出現跌勢，白銀期貨現挫４﹒８７％，報２７﹒９８５２美

元，白銀現貨跌２﹒９６％，報２８﹒１５４美元。（ａｌ）

