《盤後部署》港股釋利好訊號難大跌，關鍵為能否收企十天線

《經濟通通訊社２日專訊》美國散戶狙擊行動轉戰白銀市場，隔晚美股三大指數均高收，納

指漲近２﹒６％。港股方面裂口高開４８５點報２９３７８點，科技股續領軍，上海證券報在頭

版發表評論文章，讚揚騰訊（００７００）董事局主席馬化騰具企業家精神，騰訊最多漲逾半成

，阿里巴巴（０９９８８）今日收市後公布上季業績，股價亦造好，恆指最多升過６１８點見

２９５１１點。藥股表現突出，石藥（０１０９３）擬發行人民幣新股到科創板上市；澳門金管

局料今年澳門經濟有望雙位數反彈，賭股向上。在重磅科技股升幅收窄下，恆指十天線

（２９３１６點）得而復失，最終收報２９２４８點，升３５５點或１﹒２３％，主板成交

２２５５﹒０６億元，多逾１２％。國指收報１１６０９點，升１５４點或１﹒３５％。科指報

９９７６點，升２１０點或２﹒１６％。

Ａ股造好，上證綜指報３５３３點，升２８點或０﹒８１％；深證成指報１５３３５點，升

３１１點或２﹒０７％，總成交９００９﹒９８億人幣，多逾５％。



＊美紓困措施規模未有共識，儲局官員：需同時施行財政與貨幣政策＊



美國１０名共和黨國會參議員提出總值６１８０億美元的新紓困措施，並總統拜登會面，雙

方未有宣布達成任何共識。與此同時，民主黨領袖繼續推動新紓困計劃在國會的審議工作。

聯儲局地區官員波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫表示，以就業情況而言，美國經濟仍處於嚴重

衰退狀態，需要更強而有力的財政支援措施，才可期待春季過後有更佳的復原；至於復原速度，

則端視疫情發展。此前，同屬地區官員的達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭稱，美國經濟需要進取的財

政措施與貨幣政策同時施行。

中國企業債務問題值得關注，繼海航集團遭申請破產重組後，市值接近３７０億元人民幣的

一線房企華夏幸福宣布，連同附屬合共有５２﹒５５億元的貸款本息債務逾期，涉及銀行貸款、

信托貸款等債務形式。該公司成為監管當局推出「三條紅線」政策後首間債務爆煲的企業。有指

河北省官員正在協調針對華夏幸福債務進行展期，一些機構已經同意展期，同時要求金融機構對

公司不壓貸、不抽貸、不斷貸。

值得留意的是，不少公司債主會通過抵押債務做槓桿，進一步衍生更多債務，因此規模龐大

的債務違約將產生連鎖效應風險。投資者在投資內銀、或負債比率較高的公司時，應將相關風險

考慮在內。



＊科指重磅股阿里收市後出季績，需注意板塊異動＊



今日北水經港股通淨流入錄１７３﹒１９億元，多近５﹒４％。港股成功補回上周四的下跌

裂口，雖未能企穩十天線，但仍屬利好訊號。上周港股連跌四日，成功消化嚴重超買情況，現時

９日ＲＳＩ於５７，重返中軸位５０以上，仍屬強勢。

連日北水流入屬積極，但港股升勢未有以往明顯，若無其他刺激，恆指大升機會較微，可先

觀察未來數天能否收企十天線（現處２９３１６點），若可，恆指可上望前頂３０１９１點。

今日有阿里巴巴和平安好醫生（０１８３３）公布業績，明日到聯想（００９９２），科技

板塊或略為波動。（ｎｓ）

