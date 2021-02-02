【全球放水】拜登與共和黨會晤未達共識，民主黨啟動程序推舊方案

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統拜登周一（１日）與提出新紓困建議的十名共和黨參議

員會晤，不過會後雙方皆沒有表明達成共識，參議員柯林斯僅表示會談非常富有成效且友好，已

同意在工作人員層面進一步會談。

柯林斯會前亦已公布建議刺激方案的細節，包括每人派發現金１０００美元，估計總費用

２２００億美元，５００億美元用於擴大病毒檢測，４００億美元用於薪金保障計劃

（ＰＰＰ），惟方案不包括向地方政府提供援助，總規模縮減至６１８０億美元。

而美國國會參眾兩院民主黨高層周一已聯合提交１﹒９萬億美元的預算方案，並計劃繞過共

和黨通過疫情援助法案。

參議院民主黨領袖舒默具體宣布向參眾兩院提交本財年預算案計劃，將允許國會針對疫情援

助計劃啟動快速程序通過。

舒默表明民主黨歡迎共和黨提出的意見和想法，但唯一不能接受的是方案規模太小太窄，不

足以擺脫這場疫情危機。



＊傳拜登紓困建議在白宮內部存爭議＊



不過據彭博社最新引述消息人士透露，即使在美國白宮內，關於如何兌現向每位美國人再

發１４００美元現金的承諾亦存在爭論，而目前最少有兩名總統高級經濟顧問，已私下表明對派

發現金及阻止較高收入人士獲得救濟的門檻有保留。

據悉幕僚擔心大規模措施將令其他需優先處理的事項面臨資金不足的局面，如補充失業保險

、擴大兒童稅收抵免、援助地方政府等。

消息亦指拜登不但認為發放現金有重要政治意義，而且亦的確是個好政策，並可清楚表明聯

邦政府可以為市民提供直接幫助，明顯比稅收抵免等無形紓困措施好。（ａｌ）

