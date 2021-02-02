【美伊衝突】伊朗：美國必須取消制裁，核談判才會恢復

《經濟通通訊社２日專訊》伊朗外交部發言人周一（１日）在德黑蘭舉行的新聞發布會上

表明，美國必須取消經濟制裁，並充分遵守早年達成的核協議，才會恢復就核計劃進行談判。

伊朗最新聲明清楚向拜登政府表明，伊朗希望取消制裁、完全恢復支持核協議的聯合國決議

，繼而才會縮減核行動，反映美伊之間存在嚴重分歧。

伊朗重申目前數以十億美元的石油出口收入因銀行制裁，而被困海外，正等待美國採取行動

取消制裁。（ａｌ）

