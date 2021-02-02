【新冠肺炎】福奇：強生疫苗只須接種一次，且可於普通低溫保存

《經濟通通訊社２日專訊》美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇周一（１日）呼籲民眾不
要看輕強生研發的單劑新冠肺炎疫苗，因為該疫苗可於普通低溫保存，相比接種兩劑的輝瑞與莫
德納疫苗方便，不過其有效率的確較低至僅７２％。
美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）目前仍未批准強生疫苗作緊急使用，不過外界預料下月將
批准疫苗使用。（ａｌ）
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