《台股攻略－馮偉明》台積電重拾升軌，台航運股受捧

《台股攻略》美股回勇，三大指數回升，台股今日（２日）升１３６﹒６點，收

１５７８１﹒６２點，成交金額為２９１３﹒３９億元（新台幣．下同）。

根據業界人士消息指，Ｉｎｔｅｌ決定將部分晶片外判給台積電，預計會在２０２２年使用

其３ｎｍ生產線生產，而台積電亦會在今年下半年開始生產ＩｎｔｅｌＣｏｒｅｉ３處理器晶片

，今日股價曾一度急升超過４％，最高曾見６３８元，收６３２元。聯發科升２﹒８７％，收

９３１元，創下歷史新高。聯電升３﹒５４％，收５２﹒６元。大立光升２﹒３９％，收

３００５元。鴻海亦升３﹒１％，收１１６﹒５元。在台積電帶動下，半導體上游的ＩＣ設計族

群包括力旺及凱鈺等急升，中游的ＩＣ製造聯電、嘉晶、合晶及世界等，下游的封裝測試日月光

、昇益、頎邦、華泰及矽格等，股價表現亦相當強勁。運輸航運股有追捧，長榮及陽明在資金買

盤追捧下推升，陽明尾市股價急升收２０﹒９５元，長榮亦大升近９％，萬海及四維航股價有

３至５％升幅。

指數今日回補了１月２８日之下跌裂口，走勢有望轉穩。如走勢持續向好，指數有望再度挑

戰１６０００點關口，不過相信因新年假期臨近，投資者取態審慎，故成交仍未見有大突破。預

料假前走勢平穩。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

