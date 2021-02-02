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02/02/2021 18:02

《台股攻略－馮偉明》台積電重拾升軌，台航運股受捧

　　《台股攻略》美股回勇，三大指數回升，台股今日（２日）升１３６﹒６點，收
１５７８１﹒６２點，成交金額為２９１３﹒３９億元（新台幣．下同）。
　　根據業界人士消息指，Ｉｎｔｅｌ決定將部分晶片外判給台積電，預計會在２０２２年使用
其３ｎｍ生產線生產，而台積電亦會在今年下半年開始生產ＩｎｔｅｌＣｏｒｅｉ３處理器晶片
，今日股價曾一度急升超過４％，最高曾見６３８元，收６３２元。聯發科升２﹒８７％，收
９３１元，創下歷史新高。聯電升３﹒５４％，收５２﹒６元。大立光升２﹒３９％，收
３００５元。鴻海亦升３﹒１％，收１１６﹒５元。在台積電帶動下，半導體上游的ＩＣ設計族
群包括力旺及凱鈺等急升，中游的ＩＣ製造聯電、嘉晶、合晶及世界等，下游的封裝測試日月光
、昇益、頎邦、華泰及矽格等，股價表現亦相當強勁。運輸航運股有追捧，長榮及陽明在資金買
盤追捧下推升，陽明尾市股價急升收２０﹒９５元，長榮亦大升近９％，萬海及四維航股價有
３至５％升幅。
　　指數今日回補了１月２８日之下跌裂口，走勢有望轉穩。如走勢持續向好，指數有望再度挑
戰１６０００點關口，不過相信因新年假期臨近，投資者取態審慎，故成交仍未見有大突破。預
料假前走勢平穩。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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