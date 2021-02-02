《窩輪豪情－梁業豪》如何計算量度升幅目標？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

醫療保健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為東亞銀行（０００２３）、美團（０３６９０）與騰訊（００７００），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選匯控（００００５）、龍湖集團（００９６０）與華潤燃氣（０１１９３）。

昨天（１日）港股甫開市即搶升，其後即市好友控制大局，顯示反彈浪已經正式開始。假設

（４）－ｂ浪或（３）－４－ｂ浪正在運行中，恆指的短期調整浪又屬於「之字形」的話，量度

升幅目標為２８９９８╱２９２２５╱２９４５３。這些利用波浪理論的神奇數字計算出來的目

標很具參考性，歡迎大家免費訂閱筆者的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道，然後觀看今早（２日）相關「投

資影音分析」影片，詳細了解箇中分析技巧。須注意的，為反彈市中大戶的買盤覆蓋範圍不算全

面，後市仍多會掉頭再跌。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

