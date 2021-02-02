《談國論企－黎偉成》中國須防美式政經網絡系統風險

《談國論企》美國在過好幾年不斷發展、膨脹的網絡惡勢力，到最近由線上延伸成為線下的

實體政治及金融經濟壓力、衝擊，甚至造成系統性的風險和危機，該為包括中國在內的世界各國

政府得高度關注的新態勢，需要緊密跟蹤、研究、評估和作出及時的部署，制定應對網絡系統風

險的相關政策、策略，和及時立法設規加以管制、規範網絡世界的應有行為，以免爆發難以估量

的政經壓力及衝擊。



＊美國近有線上證券和攻擊國會網絡亂況＊



以互聯網為主的網絡世界，是人類踏入２０００年千禧年的一個重大發展和標誌，而發展凡

兩個年代，確實提升社會、經濟等許許多多方面的素質和效益，亦乃可肯定之果。惟「水能載舟

、亦能覆舟」，互聯網的網絡世界由電腦，迅速擴至已進化到４Ｇ甚５Ｇ移動電話通訊，造就了

頗不少「有心人」在政治、金融經濟等多方面發揮其惡思劣行，混水摸魚，從中漁利，近年的情

況更甚，重點有：

先談當然是（甲）美國問題，特別是最新爆發的（Ｉ）金融經濟，所暴露的危機，異常重大

。此因美國於２０２１年伊始，暴露積存已久的欠適度有力網絡監管，即：年輕散戶受到網絡論

壇「華爾街賭徒」「推介」，在線上交易中抱團買入ＧａｍｅＳｔｏｐ股票，居然可以打敗大鱷

，而在線券商Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ又悍然介入只許其用戶沽貨而不許買入，形成一個驚動政壇的

高度關注。

更重要的，當然是（ＩＩ）政治問題。落荒而逃的特朗普，在過去４年一直利用網絡「治（

美）國」的同時，更十分緊密地在美國社會製造分歧、仇恨、暴力和白人主義等分裂，到美國國

會在１月６日前通過網絡平台呼籲其支持者圍堵國會山莊，更在當日在白宮前之街道煽動聚集者

到國會，最終引發衝擊美國國會的暴力劣行。推特Ｔｗｉｔｔｅｒ和多個主要線上社交平台得終

止特魔的戶口。

但特魔並不甘心未能連任之敗，很有可能「委托」其親信或「代言人」在網絡謀變，故網絡

平台在政治上所造成的負面影響，實在相當沉重和深遠。

由是可見，網絡世界發展至今，全世界，即使是號稱先進強大的美國，面對的問題，愈來愈

多，和日益嚴重，故拜登在上台後最首要做的當然是防控惡疫，而經濟，不僅僅是在控疫有效之

時重啟，同樣重要的是處理好網絡的亂況對政經造成的系統性危機。

此對世界各地，亦有同樣重要的威脅、壓力和可能產生的衝擊。至於（乙）中國，當然不能

對網絡世界之霸道惡向掉以輕心，要重點關注的問題有（一）政治。即使中國在網絡的線上法制

和管理不斷作出完善和提升，但美國國家安全事務助理蘇利文於１月２９日出席智庫「美國和平

研究所」線上研討會，帶威脅性的表示「美國準備採取行動，要中國為在新疆、香港及台灣的行

為付出代價」，乃承美國國務卿布林肯於１月２７日對中國扣上「種族滅絕」的莫須有帽子之語

，對不要稍一忽視。



＊中國須強化適度監管和支持正面發展＊



需要指出的，當然是美國透過駐港澳總領事館、非政府組統ＮＧＯ窮多年之力所搞「港獨」

，於２０２０年７月１日施行的《香港國安法》一招打沉，代價真不輕，但按蘇利文之語，新疆

和台灣肯定是美國要搞亂的十分重要目標。中國在新疆的網絡管控還沒有太大問題，但台灣呢？

反而（二）金融經濟的問題更大。螞蟻集團在香港上市之緊急叫停，就因馬雲在網上發言實在太

過份，但其言又引發幾大監管部門醒覺，原來螞蟻集團的網上放貸居然是數以百倍的超槓桿比例

很有問題，我反而覺得馬雲口舌之禍使國家得福。

我認為：中國要強化對網絡世界的應有適度的強力立法設例和監理，特別是內容，才可以使

網絡能夠安全地為國家和社會發揮應有的發展、提升的良性作用。同時要與時俱進地不斷改革，

對網絡有積極和正面的發展效益，二者要有高度的平衡和互動性。世界其他國家亦然。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

