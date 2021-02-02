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02/02/2021 09:41

《異動股》騰訊（０７００）揚近４％，上海證券報頭版讚揚馬化騰

　　《經濟通通訊社２日專訊》騰訊（００７００）升４﹒０７％，報７４１元，成交約４０５
萬股，涉資２９﹒８６億元，主動買盤６０％。
　　上海證券報在頭版發表題為《高質量發展　豈能缺少企業家精神》的評論文章，稱騰訊的馬
化騰改寫移動互聯網時代。評論稱，擅長自我顛覆的馬化騰在２０２０年底提出了「全真互聯網
」概念，並預言「又一場大洗牌即將開始」。
　　評論未提及阿里巴巴（０９９８８）及馬雲。
　　現時，恆生指數報２９２６４，升３７１點或升１﹒２９％，主板成交２０７﹒３５億元。
國企指數報１１６４８，升１９４點或升１﹒７０％。恆生科技指數報９９８２，升２１６點或
升２﹒２２％。
　　即月期指新報２９２０１，升３９７點，低水６３點。即月國指期貨報１１６２７，升
１９９點，低水２２點。即月科指期貨新報９９６０，升１９５點，低水１４點。
　　上證綜指報３５０７，升２點或升０﹒０６％，成交３９８﹒０７億元人民幣。深證成指報
１５０５９，升３５點或升０﹒２４％，成交５５７﹒５７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　７４１﹒００元　　　升４﹒０７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２５７﹒６０元　　　升２﹒５５％
　　美團　　（０３６９０）　　３９５﹒００元　　　升１﹒０２％
　　小米　　（０１８１０）　　　３０﹒３５元　　　升１﹒８５％
　　京東集團（０９６１８）　　３６１﹒００元　　　升２﹒２７％

　　心動　　（０２４００）　　　９０﹒００元　　　升６﹒９５％
　　中手游　（００３０２）　　　　３﹒３８元　　　跌０﹒８８％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　１１﹒９２元　　　無升跌
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　２１﹒６０元　　　升０﹒４７％
　　網龍　　（００７７７）　　　１９﹒４８元　　　升２﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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