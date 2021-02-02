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即市新聞

02/02/2021 14:33

《異動股》保利協鑫升幅擴至兩成九，顆粒硅新增產能明投產


　　《經濟通通訊社２日專訊》保利協鑫（０３８００）午後升幅進一步擴大，現價升
２９﹒４１％，報２﹒８６元，該股成交約１８﹒７３億股，涉資４９﹒４０億元。
　　公司昨晚公告，附屬公司江蘇中能矽業科技發展的硅烷流化床法顆粒硅新增產能將於明日
（３日）正式投入生產，年有效產能將由此前的６０００噸提升至１萬噸，正式邁入萬噸級別規
模。
　　現時，恆生指數報２９２９９，升４０６點或升１﹒４１％，主板成交１７１７﹒４３億元
。國企指數報１１６４６，升１９２點或升１﹒６８％。恆生科技指數報１０００６，升２４０
點或升２﹒４６％。
　　即月期指新報２９２４６，升４４２點，低水５３點。即月國指期貨報１１６２１，升
１９３點，低水２５點。即月科指期貨新報９９９４，升２２９點，低水１７點。
　　上證綜合指數報３５２８，升２２點或升０﹒６６％，成交３３９７﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１５２９０，升２６５點或升１﹒７７％，成交４５５９﹒７２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保利協鑫　（０３８００）　　　２﹒８６０元　　　升２９﹒４１％
　　協鑫新能源（００４５１）　　　０﹒３８５元　　　升１８﹒４６％
　　卡姆丹克　（００７１２）　　　０﹒８１０元　　　升１９﹒１２％
　　水發興業　（００７５０）　　　１﹒５８０元　　　升１３﹒６７％
　　陽光能源　（００７５７）　　　０﹒５６０元　　　升１２﹒００％
　　信義光能　（００９６８）　　１８﹒３８０元　　　升　５﹒０３％
　　順風清能　（０１１６５）　　　０﹒２５０元　　　升１０﹒１３％
　　北控清能　（０１２５０）　　　０﹒１１８元　　　升　７﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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