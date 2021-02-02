【加碼調控】上海明確新房搖號不得收取「茶水費」、「關係費」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市區房屋管理部門、市市監局、市城市

管理行政執法局、市通信管理局、市公安局經偵總隊、刑偵總隊昨日（１日）聯合約談了在上海

經營的主要房地產經紀機構、銷售代理公司和有代表性的房企，要求各房地產經紀機構不得誘導

、教唆、協助房屋買賣當事人違反或規避房地產調控政策、違反稅收徵管和金融監管政策法規；

不得炒作房屋漲價、製造購房恐慌情緒的信息；不得參與經營貸、首付貸、消費貸等違法違規房

地產金融活動；未經當事人同意，不得通過電話、短信、電子郵件等方式發送房地產廣告，推銷

房地產；新建商品住宅項目上市時不得以承諾「保證搖到」、「保證買到」等收取所謂「茶水費

」、「關係費」；要切實管理好所經營的互聯網房產信息平台或門店展示櫥窗，確保所發布房源

信息的真實性、有效性。

同時，各房地產開發企業、銷售代理機構對未經批准預售的房地產項目不得宣傳預售價格、

時間；不得人為製造、編造所謂項目熱銷的信息；不得通過所謂認購金或資金證明等形式，變相

提高購房人首付款要求；要加強項目銷售管理，不得有虛假宣傳，價外加價等違法違規行為；設

置的樣板房內不得有違法搭建或佔用共用部位裝修等行為。

