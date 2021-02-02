  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/02/2021 16:35

【加碼調控】上海明確新房搖號不得收取「茶水費」、「關係費」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市區房屋管理部門、市市監局、市城市
管理行政執法局、市通信管理局、市公安局經偵總隊、刑偵總隊昨日（１日）聯合約談了在上海
經營的主要房地產經紀機構、銷售代理公司和有代表性的房企，要求各房地產經紀機構不得誘導
、教唆、協助房屋買賣當事人違反或規避房地產調控政策、違反稅收徵管和金融監管政策法規；
不得炒作房屋漲價、製造購房恐慌情緒的信息；不得參與經營貸、首付貸、消費貸等違法違規房
地產金融活動；未經當事人同意，不得通過電話、短信、電子郵件等方式發送房地產廣告，推銷
房地產；新建商品住宅項目上市時不得以承諾「保證搖到」、「保證買到」等收取所謂「茶水費
」、「關係費」；要切實管理好所經營的互聯網房產信息平台或門店展示櫥窗，確保所發布房源
信息的真實性、有效性。
　　同時，各房地產開發企業、銷售代理機構對未經批准預售的房地產項目不得宣傳預售價格、
時間；不得人為製造、編造所謂項目熱銷的信息；不得通過所謂認購金或資金證明等形式，變相
提高購房人首付款要求；要加強項目銷售管理，不得有虛假宣傳，價外加價等違法違規行為；設
置的樣板房內不得有違法搭建或佔用共用部位裝修等行為。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/02/2021
《神州經脈》楊潔篪籲中美恢復交往，華夏幸福債務爆煲，滬指收升
財經熱話02/02/2021
科技股彈科指曾破萬關　港股升355點收29248十天線得復失
FOCUS02/02/2021
【FOCUS】華夏爆雷恒大散貨　現金流窘境考驗房企
香港要聞02/02/2021
【新冠肺炎】林鄭：中央擔心本港疫情合理　冀盡快獲國產疫苗數據
香港要聞01/02/2021
【新冠肺炎】張建宗：若大廈出現一宗不明源頭個案　即須檢測
中國故事01/02/2021
《神州經脈》製造業PMI遜預期　海航破產重整　滬綜指企三千五
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>