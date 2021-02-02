《午市前瞻》港股續反彈，專家料本周２８２５９╱３０１９１徘徊

《經濟通通訊社２日專訊》美國散戶狙擊行動轉戰白銀市場，隔晚美股三大指數均高收，納

指漲近２﹒６％。港股方面裂口高開４８５點報２９３７８點，科技股續領軍，上海證券報在頭

版發表評論文章，讚揚馬化騰具企業家精神，騰訊（００７００）最多漲逾半成，阿里巴巴（０

９９８８）日內將公布上季業績，股價亦造好，恆指最多升過６１８點見２９４９４點。藥股表

現突出，石藥（０１０９３）擬發行人民幣新股到科創板上市。本港疫情仍然嚴峻，只要大廈出

現一宗無源頭個案，所有住戶需強制檢測，地產及銀行股跑輸。港股半日一舉收復十天線（２９

３３３點），升５２６點或１﹒８２％，報２９４１９點，主板成交１２４８﹒５６億元。國指

報１１７０７點，升２５３點或２﹒２１％。科指報１００７８點，升３１２點或３﹒２％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）升０﹒８３％，報９６﹒９５元；匯控（００００５）跌

０﹒２５％，報４０﹒６５元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒８８元。

Ａ股兩市向上，上證綜指報３５２４點，升１９點或０﹒５５％，成交２２８８﹒７１億元

人幣。深證成指報１５２５６點，升２３１點或１﹒５４％，成交３１６６﹒７８億元人幣。



＊騰訊半日升４﹒５％，貢獻恆指１４６點＊



上海證券報在頭版發表題為《高質量發展 豈能缺少企業家精神》的評論文章，稱馬化騰改

寫移動互聯網時代，指他提出了「全真互聯網」概念，並預言「又一場大洗牌即將開始」，騰訊

走高４﹒４９％，報７４４元。文章亦提及多位企業家，包括小米（０１８１０）主席雷軍，比

亞迪（０１２１１）主席王傳福，小米半日升２﹒１８％報３０﹒４５元，比亞迪升７﹒１％報

２６２﹒４元。不過阿里巴巴馬雲未獲文章提及，而集團收市後公布去年第四季業績，股價仍升

３﹒８２％，報２６０﹒８元。同業京東集團（０９６１８）揚４﹒５９％，報３６９﹒２元。

美團（０３６９０）受捧，升４﹒８６％，報４１０元，最高見４１０﹒６元破頂。

醫藥股有多項利好消息傳出，石藥擬發行最多１３﹒３億股人民幣新股在科創板上市，資金

用於擴充業務，走高１１﹒６３％，報９﹒０２元，為半日表現最佳藍籌。君實生物（０１８７

７）授予美國藥企單克隆抗體獨佔許可與商業化權利，升８﹒２３％，報８８﹒７５元。康哲（

００８６７）透過附屬收購一間皮膚線專業公司，漲９﹒１１％，報１２﹒７元。錦欣生殖（０

１９５１）折讓近７％配股，軟０﹒２４％，報１６﹒９８元。

澳門金管局發表報告，稱假設疫情在今年逐漸消退，澳門經濟年內有望錄得雙位數反彈，濠

賭股造好，銀娛（０００２７）升４﹒６４％，報６２元；新濠（００２００）升１﹒９２％，

報１３﹒８元；金沙（０１９２８）升２﹒４３％，報３１﹒６元；澳博（００８８０）揚４﹒

０２％，報８﹒５３元；永利澳門（０１１２８）升２﹒３１％，報１２﹒４元。（ｎｓ）



＊張智威：待疫情明朗化部署賭股＊



港股連續第二日反彈，今早更裂口高開４８５點，即返兩萬九和１０天線（約２９ｘｘｘ點

），信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股暫時已見高、低位，即上月２５日

高位３０１９１點，與上月２９日低位２８２５９點，而他預料本周港股將繼續於高、低位置間

徘徊。

而澳門金管局料如今年疫情逐漸消退，訪客人數或將明顯回升，因此該局預測當地經濟將今

年將錄得雙位數反彈。而賭股今早表現亦向好，張智威指早前賭股亦有不少利好消息帶動上揚，

惟疫情消息反覆限制板塊升勢，因此他認為可先作觀望，可先留意金沙與銀娛的表現，待疫情明

朗化才作部署。（ｊｃ、ｎｓ）

