【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６９﹒９億人幣，買騰訊中海油港交所

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股回升，港股昨日大彈逾６００點後，今日一舉重上兩萬

九。恆指高開４８５點，即返兩萬九和１０天線，甫開升幅曾收窄至３１３點，見２９２０６點

半日低，之後發力，曾飆６１８點，高見２９５１１點，午後升幅收窄，尾段恆指一度僅升３０

６點，見２９１９８點全日低，最終收市升３５５點或１﹒２３％，報２９２４８，１０天平均

線（約２９３１７點）得而復失。



按額度計算，北水全日淨流入１６９﹒９億元人民幣，增加１﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、香港交易所（００３８８）

。

主板成交２２５５﹒０６億元增加１２﹒１％。其中港股通成交６０７﹒４億元，佔總成交

２６﹒９％。



＊北水再掃騰訊，淨流入近２７億元＊



騰訊控股升１﹒７６％報７２４﹒５元，北水淨買入２６﹒７億元。

中國海洋石油升３﹒８１％報８﹒１７元，北水淨買入１８﹒８億元。

香港交易所升３﹒３７％報５２１元，北水淨買入１３﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２６﹒７１

中國海洋石油 （００８８３） １８﹒８０

香港交易所 （００３８８） １３﹒１８

中國移動 （００９４１） １１﹒８０

小米集團 （０１８１０） ８﹒６９

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（ｃａ）

