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02/02/2021 15:49

《美元走勢－羅明立》若美匯上破９１﹒２，不妨小注跟進升幅

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒０３　　　１０４﹒８３　　　１０４﹒９９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０８８　　　１﹒２０６２　　　１﹒２０６９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６９８　　　１﹒３６６４　　　１﹒３６７８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９７４　　　０﹒８９５７　　　０﹒８９７０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３２　　　７﹒７５１９　　　７﹒７５２１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（１日）美匯指數觸及９１水平但未能企穩。美國１月Ｍａｒｋｉｔ製造
業ＰＭＩ終值輕微向上修正０﹒１，報５９﹒２；同ＩＳＭ製造業ＰＭＩ則由６０﹒５回落至
５８﹒７，差過預期。白宮的刺激經濟方案規模可能被削弱，加上有聯儲局官員認為美國經濟增
長可能較預期要快，被解讀為偏鷹的言論，支持近期反彈中的美元造好，但９１關口仍然有阻力
，預期的小型頭肩底未破頸線，繼續留意。
　　歐元昨日再跌至１﹒２０５０支持位，已是１月１９日以來第三次於此水平獲得支持，但暫
時回升力度也越見疲弱。其他非美貨幣大多表現不濟，美元兌日圓近期顯著上，自上年１１月中
以來重上１０５；澳洲央行今日（２日）議息後雖維持利率不變，但卻表示會擴大量寬規模，相
信澳元在５０天線的支持０﹒７５８０╱０﹒７６００將受到重大考驗。若美匯上破９１﹒２０
，不妨小注跟進１００╱１５０點的升幅。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０４﹒５０　　　１０５﹒８０　　　１０４﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０８５　　　１﹒１９８０　　　１﹒２１２５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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