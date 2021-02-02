《美元走勢－羅明立》若美匯上破９１﹒２，不妨小注跟進升幅

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒０３ １０４﹒８３ １０４﹒９９

歐元╱美元 １﹒２０８８ １﹒２０６２ １﹒２０６９

英鎊╱美元 １﹒３６９８ １﹒３６６４ １﹒３６７８

美元╱瑞郎 ０﹒８９７４ ０﹒８９５７ ０﹒８９７０

美元╱港元 ７﹒７５３２ ７﹒７５１９ ７﹒７５２１

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《美元走勢》周一（１日）美匯指數觸及９１水平但未能企穩。美國１月Ｍａｒｋｉｔ製造

業ＰＭＩ終值輕微向上修正０﹒１，報５９﹒２；同ＩＳＭ製造業ＰＭＩ則由６０﹒５回落至

５８﹒７，差過預期。白宮的刺激經濟方案規模可能被削弱，加上有聯儲局官員認為美國經濟增

長可能較預期要快，被解讀為偏鷹的言論，支持近期反彈中的美元造好，但９１關口仍然有阻力

，預期的小型頭肩底未破頸線，繼續留意。

歐元昨日再跌至１﹒２０５０支持位，已是１月１９日以來第三次於此水平獲得支持，但暫

時回升力度也越見疲弱。其他非美貨幣大多表現不濟，美元兌日圓近期顯著上，自上年１１月中

以來重上１０５；澳洲央行今日（２日）議息後雖維持利率不變，但卻表示會擴大量寬規模，相

信澳元在５０天線的支持０﹒７５８０╱０﹒７６００將受到重大考驗。若美匯上破９１﹒２０

，不妨小注跟進１００╱１５０點的升幅。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０４﹒５０ １０５﹒８０ １０４﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８５ １﹒１９８０ １﹒２１２５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

