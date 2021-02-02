【新冠肺炎】限聚新年前不放寬，黃家和憂春節後餐飲業現結業潮

本港社交距離措施將於周三（３日）屆滿，當局昨（１日）宣布延長至２月１７日，即農曆
新年前不會放寬。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，業界早已打定輸數，預計限聚措施會延長
兩周。他擔心，在農曆新年過後，業界結業潮將浮現。
黃家和表示，一般而言餐飲業在農曆新年前後檔期，即４星期內的生意額可達１００億元，
惟未能恢復晚市堂食，業界將損失７成生意，尤以酒樓的損失將會最高。《香港經濟日報》
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|香港要聞01/02/2021
【新冠肺炎】張建宗：若大廈出現一宗不明源頭個案 即須檢測
|中國故事01/02/2021
《神州經脈》製造業PMI遜預期 海航破產重整 滬綜指企三千五
|財經熱話01/02/2021
美團騰訊反彈科指漲逾4% 外圍造好恒指升609點收28892終止四連跌
|市場動向01/02/2021
【同你實測】網上買自願醫保難唔難? 跟住做即慳保費達50%
|中國故事01/02/2021
海航集團終破產瓊政府拆彈無功 海航控股驚現財務黑洞半日跌停
|FOCUS01/02/2021
【FOCUS】逼空轉戰白銀吸睛 大行暗謝WSB仔
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰