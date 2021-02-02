【新冠肺炎】限聚新年前不放寬，黃家和憂春節後餐飲業現結業潮

本港社交距離措施將於周三（３日）屆滿，當局昨（１日）宣布延長至２月１７日，即農曆

新年前不會放寬。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，業界早已打定輸數，預計限聚措施會延長

兩周。他擔心，在農曆新年過後，業界結業潮將浮現。

黃家和表示，一般而言餐飲業在農曆新年前後檔期，即４星期內的生意額可達１００億元，

惟未能恢復晚市堂食，業界將損失７成生意，尤以酒樓的損失將會最高。《香港經濟日報》

