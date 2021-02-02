《新股上市》傳京東物流本月提交在港上市申請，擬集資３１２億元

《經濟通通訊社２日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，京東集團

（０９６１８）旗下的京東物流計劃最早本月提交在港上市申請。

報道指，京東物流擬集資約４０億美元（約３１２億港元），估值或高達４００億美元（約

３１２０億港元）。美銀、高盛及海通國際為聯席保薦人。（ｃｗ）

