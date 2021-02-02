  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/02/2021 16:32

《本港經濟》去年零售貨值下跌２４％，貨量跌近２６％刷新紀錄

　　《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布臨時估計數字，２０２０年全年的零售業總銷貨
價值為３２６５億元，按年下跌２４﹒３％，而總銷貨數量則下跌２５﹒５％，為歷來最大年度
跌幅。若第四季與第三季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值及數量的臨時估計均上升
３﹒２％。

＊政府：短期內仍充滿挑戰＊

　　政府發言人表示，受本地第四波疫情和因而實施的社交距離措施影響，１２月零售銷售的跌
幅擴大。２０２０年全年合計，零售業總銷貨量下跌２５﹒５％，是有紀錄以來最大的年度跌幅
，反映疫情對與消費相關活動造成的嚴重衝擊。
　　展望未來，發言人指出在訪港旅遊業冰封及本地疫情持續下，零售業的經營環境在短期內仍
然充滿挑戰。因此，為促進零售業務以至整體經濟復甦，整個社會不遺餘力抗疫，令疫情盡早受
控是至關重要。

＊珠寶鐘表貨值大跌５４％＊

　　按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年全年，食品、酒類飲品及煙草的
銷貨價值按年下跌１２﹒７％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌２２﹒５％）；電器及其他
未分類耐用消費品（下跌１２﹒９％）；其他未分類消費品（下跌１０％）；珠寶首飾、鐘表及
名貴禮物（下跌５４％）；服裝（下跌４１﹒３％）；藥物及化妝品（下跌５０％）。
　　另一方面，２０２０年全年，超級市場貨品的銷貨價值按年上升９﹒７％。其次為傢具及固
定裝置（銷貨價值上升０﹒４％）。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話02/02/2021
《經濟不停學》ETF都會退市同被人「打靶」，投資新手要學識
中國故事02/02/2021
《神州經脈》楊潔篪籲中美恢復交往，華夏幸福債務爆煲，滬指收升
財經熱話02/02/2021
科技股彈科指曾破萬關　港股升355點收29248十天線得復失
FOCUS02/02/2021
【FOCUS】華夏爆雷恒大散貨　現金流窘境考驗房企
香港要聞02/02/2021
【新冠肺炎】林鄭：中央擔心本港疫情合理　冀盡快獲國產疫苗數據
香港要聞01/02/2021
【新冠肺炎】張建宗：若大廈出現一宗不明源頭個案　即須檢測
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>