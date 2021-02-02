《本港經濟》去年零售貨值下跌２４％，貨量跌近２６％刷新紀錄

《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布臨時估計數字，２０２０年全年的零售業總銷貨

價值為３２６５億元，按年下跌２４﹒３％，而總銷貨數量則下跌２５﹒５％，為歷來最大年度

跌幅。若第四季與第三季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值及數量的臨時估計均上升

３﹒２％。



＊政府：短期內仍充滿挑戰＊



政府發言人表示，受本地第四波疫情和因而實施的社交距離措施影響，１２月零售銷售的跌

幅擴大。２０２０年全年合計，零售業總銷貨量下跌２５﹒５％，是有紀錄以來最大的年度跌幅

，反映疫情對與消費相關活動造成的嚴重衝擊。

展望未來，發言人指出在訪港旅遊業冰封及本地疫情持續下，零售業的經營環境在短期內仍

然充滿挑戰。因此，為促進零售業務以至整體經濟復甦，整個社會不遺餘力抗疫，令疫情盡早受

控是至關重要。



＊珠寶鐘表貨值大跌５４％＊



按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年全年，食品、酒類飲品及煙草的

銷貨價值按年下跌１２﹒７％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌２２﹒５％）；電器及其他

未分類耐用消費品（下跌１２﹒９％）；其他未分類消費品（下跌１０％）；珠寶首飾、鐘表及

名貴禮物（下跌５４％）；服裝（下跌４１﹒３％）；藥物及化妝品（下跌５０％）。

另一方面，２０２０年全年，超級市場貨品的銷貨價值按年上升９﹒７％。其次為傢具及固

定裝置（銷貨價值上升０﹒４％）。（ｃｌ）

