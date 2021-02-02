【夜期時段】即月期指最新報２９２３２點，升２點，低水１７點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９２４９點，升１９點，平水，最

新報２９２３２點，升２點，低水１７點，合約成交５６２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１６２１點，升１０點，高水１２點，最新報１１６１３

點，升２點，高水４點，合約成交３５１張。

