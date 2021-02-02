何柱國出售星島２８％股權予佳兆業太子女郭曉亭，涉資３﹒７億元

《經濟通通訊社２日專訊》星島（０１１０５）賣盤有進展。根據聯交所股權披露顯示，星

島主席兼大股東何柱國，於１月２８日訂立場外股份出售協議，以每股現金１﹒５元，沽售手上

逾２﹒４６億股，涉及２８％股權，套現近３﹒７億元。於完成交易後，何柱國於星島僅保留

３﹒３７％權益。

同日郭曉亭購入有關股份，成為星島集團最大股東。翻查資料顯示，郭曉亭為佳兆業集團

（０１６３８）主席郭英成的女兒。（ｂｉ）

