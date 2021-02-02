【新冠肺炎】何栢良：政府應清晰交代圍封檢測地址及原因

《經濟通通訊社２日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，政府應該

要向市民清晰交代圍封檢測的地址及原因，增加市民接受程度。他表示，昨日４個受限區域中，

眾坊街５９Ａ及元朗好彩洋樓與近期機場三跑地盤群組有直接關係；尖沙咀金鑾大廈、紅磡隆基

大樓及新填地街部分唐樓近期有１宗源頭不明個案，其餘大廈圍封未知原因，認為當局要詳細解

釋。

他又表示目前最擔心機場第三跑地盤群組，至今已累計出現１５宗確診，最早發病的個案已

超過兩星期，近日仍有人確診，相信群組最少已出現第二代傳播，有個案住在昨晚兩個被圍封的

地區，相信當局昨晚的行動與跟進三跑的群組爆發有關。他認為，可以考慮將有爆疫的地盤列作

受限區域，日間進行檢測，在１２小時內完成，阻截傳播的效果更大。



＊如大廈強檢後仍有傳播，應要求第２次檢測＊



何栢良又認為，政府加強檢測的同時，應跟進強檢後仍有傳播的個案，如要求大廈在１４天

後再強檢，有機會因為時間太長或再有個案發生，建議當局在高危區，進行封圍行動的同時，通

知相關住戶需在第五日再做第二次檢測，可更有效找出第一次檢測時仍處潛伏期的個案。

（ｈｙ）

