【新冠肺炎】屯門醫院一名７８歲男確診者不治，港累計１８３人死

《經濟通通訊社２日專訊》本港再多一名新型冠狀病毒確診患者死亡。死者是屯門醫院７８

歲男病人，他去年１２月２３日確診，入院隔離治療，情況持續惡化，及後轉送至深切治療部，

延至今日早上１０時離世。

疫情至今，本港累計有１８３名新冠病毒確診病人不治。（ｈｙ）

