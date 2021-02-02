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02/02/2021 15:20

【新冠肺炎】屯門醫院一名７８歲男確診者不治，港累計１８３人死

　　《經濟通通訊社２日專訊》本港再多一名新型冠狀病毒確診患者死亡。死者是屯門醫院７８
歲男病人，他去年１２月２３日確診，入院隔離治療，情況持續惡化，及後轉送至深切治療部，
延至今日早上１０時離世。
　　疫情至今，本港累計有１８３名新冠病毒確診病人不治。（ｈｙ）

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