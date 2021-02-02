《小傳日記》孖屐未升夠，企穩二萬九，科技佬醒神，馬交佬興奮

《小傳日記》自從花旗經歷完「夾淡倉」事件後，美股都開始逐步回升，香江魚缸呢邊都生

猛返晒！受北水同Ａ股帶動下，魚缸今早高開４８５點並重返二萬九關，科技股繼續成為領頭羊

，單係ＱＱ（００７００）、阿里（０９９８８）兩隻股份令魚缸有過百點進帳！午後升幅雖然

收窄，但仍然企係２９２００點關口，石藥（０１０９３）因為有大行唱好，升逾９巴仙並做埋

最佳藍，最終收報２９２４８點，升３５５點或逾１巴仙，主板成交２２５５﹒０６億銀。國企

指數報１１６０９，升１５４點或升逾１巴仙。恆生科技指數報９９７６，升２１０點或逾２巴

仙。

神州Ａ場今日同樣醒神，上證綜合指數報３５３３，升２８點或近１巴仙；深證成份指數報

１５３３５，升３１１點或逾２巴仙。兩市全日成交９０１０億銀人仔，按日成交回升逾半成。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）升近半巴仙，報４０﹒９５銀；生發發

（００３８８）跳高逾３巴仙，報５２１銀；建行（００９３９）漲唔夠半巴仙，報５﹒８８元

；ＡＩＡ（０１２９９）跳高近２巴仙，報９７﹒７５元。



＊官媒都畀讚ＱＱ股價盞，科指佬反彈曾上萬點關＊



自從神州官方一直都對科技龍頭進行整改，消息都一直未有好過，不過最近官方好似態度放

軟，上海證券報係頭版發表評論文章，讚揚ＱＱ老闆馬化騰具企業家精神，ＱＱ立即發力，收漲

近２巴仙，報７２４﹒５元。阿里巴巴（０９９８８）今日收市後派季度成績表，飆近４巴仙，

報２６０銀；小米（０１８１０）跌近半巴仙，報２９﹒７銀；京東集團（０９６１８）跳高近

半成，報３７２﹒４銀；美團（０３６９０）漲逾１巴仙，報３９５銀。

科技股指數今日曾經上過萬點關，高見１００９６點，都要依靠一班科指股生生性性！易鑫

（０２８５８）飛高一成，報２﹒８６銀；平安好醫生（０１８３３）跳高近８巴仙，報

１０４﹒７銀；微盟（０２０１３）漲逾６巴仙，報２５銀；眾安在線（０６０６０）升逾半成

，報５０﹒９５銀；阿里健康（００２４１）抽高近半成，報２６﹒５銀。



＊馬交唔簡單賭佬博反彈，新年就黎到睇戲係齊度＊



馬交金融管理局研究及統計廳出咗份《金融研究季度》，話隨住疫苗研發，相信馬交經濟會

喺今年錄得雙位數反彈，預料遊客都會返晒嚟！所以一眾前排潛水嘅賭佬都上返水。美高梅

（０２２８２）跳起逾３巴仙，報１１﹒９銀。新濠（００２００）彈高近３巴仙，報１３﹒９

銀。銀娛（０００２７）揚逾４巴仙，報６１。７銀，永利澳門（０１１２８）飆近３巴仙，報

１２﹒４８銀。另外，富瑞就話１月份博彩毛收入雖然按年跌，但都好過佢預期，當中佢私心鍾

意金沙中國（０１９２８），金沙今日都跳起逾３巴仙，報１２﹒９２銀。

就到新年，香江戲院未開就無得睇戲，但神州春節電影預售已經開始，銷售數字仲要喺４日

內突破２億人仔。所以影視佬氣勢都好強，ＩＭＡＸ中國（０１９７０）踢高近３巴仙，報

１２﹒９２銀，貓眼（０１８９６）彈起近４巴仙，報１３﹒６銀，英皇文化（００４９１）飛

上近５巴仙，報０﹒０６５銀，阿里影業（０１０６０）踢高３巴仙，報１﹒０３銀，稻草熊

（０２１２５）剷高近１巴仙，報６﹒１銀。



＊白銀被炒起今日見漏氣，天氣一見凍油佬就起動＊



散戶們講咗咁耐ＧＭＥ，近日夾淡倉潮轉戰白銀市場，銀價受追捧升足３日，創近８年新高

。不過今朝白銀期貨高位回落，銀佬一齊碌低。中國白銀（００８１５）撻低近２４巴仙，報

１﹒０３銀，金貓銀貓（０１８１５）回吐逾２４巴仙，報０﹒７５銀，招金（０１８１８）插

近２巴仙，報８﹒５５銀，中國黃金（０２０９９）就保持實力，高飛逾近３巴仙，報

１７﹒０８銀。

花旗國天氣凍所以燃料需求大咗，油庫庫存跌低，搞到隔晚油價收漲。高盛就估計７月原油

升到每桶６５美金，所以油佬齊齊大力反彈，中海油（００８８３）抽高近４巴仙，報８﹒１７

銀，中石化（００３８６）同中石油（００８５７）輕輕升唔夠１巴仙，分別報３﹒７５銀受埋

２﹒３４銀，中海油服（０２８８３）跳高近８巴仙，報９﹒６５銀，Ｆ三星原油期

（０３１７５）鏟高近３巴仙，報３﹒５２２銀。請請！



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