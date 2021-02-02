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02/02/2021 11:44

《匯海澤言－葉澤恆》留意美何時通過刺激經濟方案，料歐元反覆

　　《匯海澤言》美國國會預算辦公室估計，當地去年經濟收縮３﹒５％後，今年經濟將增長
４﹒６％，而明年經濟增長將放緩到２﹒９％，到２０２５年後經濟增長將降至１﹒７％的長期
平均水平。至於勞動市場方面，預期今年的失業率將由去年的８﹒１％，降至５﹒７％，預料要
到２０２４年失業率才會回落到疫情前水平。通脹方面，預期今年扣除能源及食品的消費物價指
數將按年上升１﹒６％，而明年升幅將擴大至２﹒１％。
　　另一方面，美國共和黨議員與總統拜登會面。較早前，十名共和黨參議員提出反建議，把方
案規模壓下至６１００億美元。當中，把全民派錢的金額，由每人１４００美元，降至１０００
美元，以及擱置對州及地方政府的財政援助。
　　由於民主黨控制參眾兩院，故預料拜登對共和黨作出讓步的空間不大。由於民主黨不少議員
已經表明反對共和黨縮減新一輪刺激經濟方案的規模，即預示民主黨的議員可能考慮降低方案門
檻，以便盡快通過刺激措施。如果以簡單多數票通過，那麼將可能縮短通過的時間。再加上美國
加快為國民接種疫苗，故投資者可能憧憬美國第二季的經濟增長步伐可能加快。美匯指數升穿
９１水平後，暫時可能作出短線整固，但後市仍有機會出現反彈。

＊疫情對歐洲經濟帶來的影響開始浮現＊

　　歐元區多國昨日公布了１月份製造業指數終值，而當中德國方面的終值雖然高於初值，但指
數仍低於去年１２月。當地製造業仍在擴張，主要是由於海外需求強勁，故對德國的製造業影響
不大。但是封城等措施，對零售銷售的影響較明顯。當地去年１２月的零售銷售按月大幅下跌
９﹒６％，主要是由於疫情令政府大幅收緊社交距離等措施，例如關閉大多數商店和服務機構。
　　歐元兌美元昨日曾經下試近期的支持位１﹒２０５０前有支持。但由於歐洲接種疫苗的速度
開始落後於美英，令當地經濟復甦可能較兩國為慢，再加上意大利的政治因素，故預料歐元兌美
元短期在１﹒２０５０至１﹒２１７０之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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