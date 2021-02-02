科技股彈科指曾破萬關，港股升３５５點收２９２４８十天線得復失

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國市場焦點續為「夾淡倉」，科技股造好，美股三大指數

均高收，今早亞洲股市氣氛正面。港股隨外圍裂口高開４８５點報２９３７８點，重返二萬九關

。科技股繼續領軍，恆指最多升６１８點高見２９５１１，曾收復十天線，升５２６點，報

２９４１９點。惟午後重磅科技股升幅收窄，港府降低強制檢測門檻更令一眾舊經濟股跑輸，銀

行、地產股及部分內房、內需股捱沽，大市升勢放緩，最終收報２９２４８，升３５５點或升

１﹒２３％，十天線（２９３１６點）得而復失，主板成交２２５５﹒０６億元增一成二。國指

報１１６０９，升１５４點或升１﹒３５％。科指報９９７６，升２１０點或升２﹒１６，盤中

高見１００９６再破萬關。

今日北水經港股通淨流入錄１７３﹒１９億元，較昨日１６４﹒３４億元升逾５％。

內地兩市齊揚，上證綜指報３５３３，升２８點或升０﹒８１％；深證成數報１５３３５，

升３１１點或升２﹒０７％，兩市全日成交９０１０億元人幣，按日成交回升５﹒２％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）據報入圍東亞人壽投標第二階段，揚１﹒６６％，報

９７﹒７５元。港交所（００３８８）漲３﹒３７％，報５２１元，連升３日，累計升幅

５﹒５９％。匯控（００００５）微升０﹒４９％，報４０﹒９５元，旗下匯豐銀行成立粵港澳

大灣區業務部；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒８８元；中移動（００９４１）跌

０﹒３１％，報４８﹒３元。



＊騰訊揚近２％，官媒讚揚主席馬化騰＊



官媒《上海證券報》頭版今日發表題為《高質量發展，豈能缺少企業家精神》的評論文章，

稱騰訊（００７００）董事局主席馬化騰「改寫移動互聯網時代」，騰訊升１﹒７６％，報

７２４﹒５元；小米（０１８１０）雷軍亦被提及，惟仍軟０﹒３４％，報２９﹒７元。上述文

章雖未有提到馬雲，但阿里巴巴（０９９８８）今日收市後將公布去年第四季業績，全日急升

３﹒５％，報２６０元。市傳京東集團（０９６１８）旗下的京東物流計劃最早本月提交在港上

市申請，京東揚５﹒５％，報３７２﹒４元。美團（０３６９０）獲瑞信上調目標價至４３６元

，全日升１﹒０２％，報３９５元，最高見４１０﹒６元破頂。

科指今日一度突破萬點關，科指股受捧。易鑫（０２８５８）飆１０％，報２﹒８６元，為

表現最佳科指成分股；平安好醫生（０１８３３）今日將公布業績，全日股價抽升７﹒５５％，

報１０４﹒７元；微盟（０２０１３）揚升６﹒３８％，報２５元；眾安在綫（０６０６０）升

５﹒３８％，報５０﹒９５元；阿里健康（００２４１）漲４﹒７４％，報２６﹒５元。



＊石藥抽升逾９％，擬科創板上市＊



醫藥股大漲，石藥（０１０９３）擬發行最多１３﹒３億股人民幣新股在科創板上市，資金

用於擴充業務，走高９﹒１６％，報８﹒８２元，為表現最佳藍籌；金斯瑞（０１５４８）旗下

靶向Ｂ細胞抗原療法獲歐洲藥監加快評估上市許可申請，抽升１７﹒９７％，報１２﹒０８元；

君實生物（０１８７７）獲大和大升六成二目標至８９元，揚９﹒５７％，報８９﹒８５元；康

哲（００８６７）透過附屬收購一間皮膚線專業公司，大漲１４﹒９５％，報１３﹒３８元；四

環（００４６０）飆升２０％，報２﹒２８元。

高盛預期，油價或於７月升至每桶６５美元，而其預計油市於今年上半年將出現每日９０萬

桶的短缺，較此前預測的短缺５０萬桶有所增加。石油股普揚，中海油（００８８３）揚

３﹒８１％，報８﹒１７元；中石化（００３８６）微升０﹒２７％，報３﹒７５元；中石油

（００８５７）軟０﹒４３％，報２﹒３４元；中海油服（０２８８３）飆７﹒９４％，報

９﹒６５元；Ｆ三星原油期（０３１７５）漲２﹒６２％，報３﹒５２２元。



＊餐飲股多破頂，海底撈飆逾一成＊



餐飲股走強，呷哺呷哺（００５２０）高見２０﹒８元破頂，收飆１１﹒２％，報

２０﹒７５元；九毛九（０９９２２）亦高見３２﹒８５元破頂，收漲１﹒９８％，報

３０﹒８５元；海底撈（０６８６２）高見７７﹒１元創新高，收揚１０﹒３５％，報

７６﹒２５元；頤海（０１５７９）漲６﹒３８％，報１３５元；周黑鴨（０１４５８）抽升

８﹒９７％，報９﹒４８元。

澳門金管局發表報告，稱假設疫情在今年逐漸消退，澳門經濟年內有望錄得雙位數反彈，濠

賭股造好。銀娛（０００２７）揚４﹒１４％，報６１﹒７元；新濠（００２００）升

２﹒６６％，報１３﹒９元；金沙（０１９２８）漲３﹒０８％，報３１﹒８元；澳博

（００８８０）飆５％，報８﹒６１元；永利澳門（０１１２８）走上２﹒９７％，報

１２﹒４８元。（ｐｌ）

