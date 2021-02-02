《鍾之日記》官媒加持，騰訊再升

《鍾之日記》２月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國新政府上場後，中美關係仍沒破冰。美國國務卿布林肯周一（１日）重申中國對美國構

成「最重大的挑戰」。中共中央政治局委員楊潔篪，近日在美國美中關係全國委員會網站發表視

像講話，成為拜登上台後，談論中美關係的中國最高層官員。楊潔篪表示，希望美國新一屆政府

順應中美兩國民意和歷史潮流，聚焦合作，管控分歧，正確認識看待中國、恢復正常交往、妥善

處理矛盾分歧，以及開展互利合作，推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。楊潔篪又敦促

美國停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，這些問題關乎中國的核心利

益和民族尊嚴，牽動１４億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會嚴重損害中美關係和

美方自身利益。



＊恆指十天線得而復失，平保投資華夏幸福埋雷＊



隔晚美股三大指數高收，帶動亞洲股市氣氛正面。港股隨外圍裂口高開４８５點，重返二萬

九關。科技股繼續領軍，恆指最多升６１８點高見２９５１１，曾收復十天線，不過銀行、地產

股及部分內房、內需股捱沽，大市升勢放緩，最終收報２９２４８，升３５５點或１﹒２３％，

十天線（２９３１６點）得而復失，主板成交２２５５﹒０６億元增一成二。今日北水經港股通

淨流入錄１７３﹒１９億元，較昨日１６４﹒３４億元升逾５％。

滬深股市今日高開高收，汽車、白酒板塊領升拉漲，午後升幅進一步拉大，滬綜指全日升

０﹒８１％，收報３５３３﹒６８點；新能源車概念爆發，深成指漲２％。兩市成交９０１０億

元人民幣，按日成交回升５﹒２％。

一線房企華夏幸福（滬：６００３４０）宣布，公司及附屬合共有５２﹒５５億元人民幣的

貸款本息發生債務逾期。華夏幸福成監管當局推出「三道紅線」政策後首家債務爆煲的企業。華

夏幸福目前處於停牌狀態。此前有傳華夏幸福建立債委會，成員包括中國平安（０２３１８）、

工行（０１３９８）和其他三個金融機構。平保踩雷最深，其除了是華夏幸福的債權人外，同時

也是其第二大股東，雙方定下了未來三年業績的對賭協議，協議顯示，華夏幸福今年淨利潤必須

達到１７１億元以上，否則須向平安作出現金補償。華夏幸福至今未發業績公告或預告。



＊官媒讚企業家獨缺馬雲，阿里績前造好＊



自螞蟻集團上市觸礁後，官媒對其母企阿里巴巴（０９９８８）和創辦人馬雲的輿論，受市

場高度注視。《上海證券報》頭版今日發表題為《高質量發展，豈能缺少企業家精神》的評論文

章，點名力讚華為的任正非、騰訊（００７００）的馬化騰、小米（０１８１０）雷軍、格力電

器（深：０００６５１）董明珠、比亞迪（０１２１１）王傳福等，但唯獨未有提及阿里和馬雲

。

文章指，馬化騰改寫移動互聯網時代，去年底提出了「全真互聯網」概念，並預言「又一場

大洗牌即將開始」。獲官媒表揚，騰訊曾拉升逾半成，惟其後升勢回穩，收升１﹒８％，報

７２４﹒５元。小米早盤曾見３１元，但在尾段抹去前期升幅，收跌０﹒３％，報２９﹒７元。

不過，阿里巴巴日內將公布去年第四季業績，市場預期阿里可維持３成以上收入增長，刺激

該股全日漲３﹒５％，企穩２６０元。市傳京東集團（０９６１８）旗下的京東物流計劃最早本

月提交在港上市申請，帶動京東收飆５﹒５％。



＊新勢力上軌道，傳統車企蓄勢待發＊



內地互聯網造車新勢力量產已上軌道，多家企業同日公布１月新車交付量，均錄得歷史新高

且按年倍增的好成績，其中蔚來汽車上月共交付新車７２２５輛，同比增長超過３﹒５倍；小鵬

汽車上月交付量６０１５輛同破紀錄，連續７個月同比翻番。隨著國產特斯拉落地，新能源車企

在美市值暴漲，傳統車企亦相繼進入新能源豪車賽道，新能源車產業在中國已進入戰國時代。

在Ａ上市的鋰電池龍頭寧德時代（深：３００７５０），盡管本周有市值高達４３３億元人

民幣的股票解禁，但在好消息刺激下全日仍急漲５％。

傳統車企亦捷報頻傳，廣汽集團（０２２３８）旗下新能源品牌廣汽埃安宣布，１月汽車銷

量７３５６糧，同比增長近１﹒５倍，創同期歷史新高，廣汽集團全日漲３﹒１％。其他車股更

錄顯著升幅，長城汽車（０２３３３）飆７﹒３％，比亞迪（０１２１１）升７％，吉利汽車

（００１７５）升４﹒４％，東風集團（００４８９）升３﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

