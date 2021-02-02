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即市新聞

02/02/2021 17:00

《鍾之日記》官媒加持，騰訊再升

　　《鍾之日記》２月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國新政府上場後，中美關係仍沒破冰。美國國務卿布林肯周一（１日）重申中國對美國構
成「最重大的挑戰」。中共中央政治局委員楊潔篪，近日在美國美中關係全國委員會網站發表視
像講話，成為拜登上台後，談論中美關係的中國最高層官員。楊潔篪表示，希望美國新一屆政府
順應中美兩國民意和歷史潮流，聚焦合作，管控分歧，正確認識看待中國、恢復正常交往、妥善
處理矛盾分歧，以及開展互利合作，推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。楊潔篪又敦促
美國停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，這些問題關乎中國的核心利
益和民族尊嚴，牽動１４億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會嚴重損害中美關係和
美方自身利益。

＊恆指十天線得而復失，平保投資華夏幸福埋雷＊

　　隔晚美股三大指數高收，帶動亞洲股市氣氛正面。港股隨外圍裂口高開４８５點，重返二萬
九關。科技股繼續領軍，恆指最多升６１８點高見２９５１１，曾收復十天線，不過銀行、地產
股及部分內房、內需股捱沽，大市升勢放緩，最終收報２９２４８，升３５５點或１﹒２３％，
十天線（２９３１６點）得而復失，主板成交２２５５﹒０６億元增一成二。今日北水經港股通
淨流入錄１７３﹒１９億元，較昨日１６４﹒３４億元升逾５％。
　　滬深股市今日高開高收，汽車、白酒板塊領升拉漲，午後升幅進一步拉大，滬綜指全日升
０﹒８１％，收報３５３３﹒６８點；新能源車概念爆發，深成指漲２％。兩市成交９０１０億
元人民幣，按日成交回升５﹒２％。
　　一線房企華夏幸福（滬：６００３４０）宣布，公司及附屬合共有５２﹒５５億元人民幣的
貸款本息發生債務逾期。華夏幸福成監管當局推出「三道紅線」政策後首家債務爆煲的企業。華
夏幸福目前處於停牌狀態。此前有傳華夏幸福建立債委會，成員包括中國平安（０２３１８）、
工行（０１３９８）和其他三個金融機構。平保踩雷最深，其除了是華夏幸福的債權人外，同時
也是其第二大股東，雙方定下了未來三年業績的對賭協議，協議顯示，華夏幸福今年淨利潤必須
達到１７１億元以上，否則須向平安作出現金補償。華夏幸福至今未發業績公告或預告。

＊官媒讚企業家獨缺馬雲，阿里績前造好＊

　　自螞蟻集團上市觸礁後，官媒對其母企阿里巴巴（０９９８８）和創辦人馬雲的輿論，受市
場高度注視。《上海證券報》頭版今日發表題為《高質量發展，豈能缺少企業家精神》的評論文
章，點名力讚華為的任正非、騰訊（００７００）的馬化騰、小米（０１８１０）雷軍、格力電
器（深：０００６５１）董明珠、比亞迪（０１２１１）王傳福等，但唯獨未有提及阿里和馬雲

　　文章指，馬化騰改寫移動互聯網時代，去年底提出了「全真互聯網」概念，並預言「又一場
大洗牌即將開始」。獲官媒表揚，騰訊曾拉升逾半成，惟其後升勢回穩，收升１﹒８％，報
７２４﹒５元。小米早盤曾見３１元，但在尾段抹去前期升幅，收跌０﹒３％，報２９﹒７元。
　　不過，阿里巴巴日內將公布去年第四季業績，市場預期阿里可維持３成以上收入增長，刺激
該股全日漲３﹒５％，企穩２６０元。市傳京東集團（０９６１８）旗下的京東物流計劃最早本
月提交在港上市申請，帶動京東收飆５﹒５％。

＊新勢力上軌道，傳統車企蓄勢待發＊

　　內地互聯網造車新勢力量產已上軌道，多家企業同日公布１月新車交付量，均錄得歷史新高
且按年倍增的好成績，其中蔚來汽車上月共交付新車７２２５輛，同比增長超過３﹒５倍；小鵬
汽車上月交付量６０１５輛同破紀錄，連續７個月同比翻番。隨著國產特斯拉落地，新能源車企
在美市值暴漲，傳統車企亦相繼進入新能源豪車賽道，新能源車產業在中國已進入戰國時代。
　　在Ａ上市的鋰電池龍頭寧德時代（深：３００７５０），盡管本周有市值高達４３３億元人
民幣的股票解禁，但在好消息刺激下全日仍急漲５％。
　　傳統車企亦捷報頻傳，廣汽集團（０２２３８）旗下新能源品牌廣汽埃安宣布，１月汽車銷
量７３５６糧，同比增長近１﹒５倍，創同期歷史新高，廣汽集團全日漲３﹒１％。其他車股更
錄顯著升幅，長城汽車（０２３３３）飆７﹒３％，比亞迪（０１２１１）升７％，吉利汽車
（００１７５）升４﹒４％，東風集團（００４８９）升３﹒８％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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