【新冠肺炎】全國昨新增１２宗本地確診，黑龍江佔８宗吉林４宗

《經濟通通訊社２日專訊》內地新一波疫情受控，本地確診數字連日顯著回落。國家衛健委

最新公布，２月１日，全國新增確診３０宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例１２宗，黑龍

江８宗，吉林４宗；其餘１８宗為輸入個案，分別在上海７宗，江蘇３宗，遼寧、廣東各２宗，

北京、山西、四川、陝西各１宗。昨日無新增死亡個案和疑似病例；新增治癒出院９６宗。

截至２月１日，全國累計確診病例最新數字為８９５９４宗。累計死亡人數４６３６人；現

有確診病例１５８２宗，現有１宗疑似病例；累計治癒出院病例８３３７６宗。

境外輸入累計確診病例４７３５宗，累計治癒出院病例４４２６宗。現有確診病例３０９宗

，現無疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者１５人，其中７宗為本地個案。當日５名感染者轉為確診；解除隔

離２８人。目前尚在醫學觀察８７２名無症狀感染者，其中５８５宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１１４４５宗。其中，香港１０４８６宗（９４７４人出

院，１８２人死）；澳門４７宗（４６人出院）；台灣９１２宗（８３０人出院，８死）。

（ａｃ）

