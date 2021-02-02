【新冠疫苗】康泰生物腺病毒載體新冠疫苗車間落成，料年產４億劑

《經濟通通訊社２日專訊》據內媒報道，康泰生物（深：３００６０１）今早舉行腺病毒載

體新冠疫苗車間落成儀式，可進行試生產，預計每年產能可達４億劑。

２０２０年８月，阿斯利康與康泰生物簽署中國內地市場獨家授權合作框架協議，通過技術

轉讓，推進阿斯利康與牛津大學合作的腺病毒載體新冠疫苗ＡＺＤ１２２２在中國內地市場的研

發、生產、供應和商業化。康泰生物相關人士表示，下一步將加快推進產品的臨床註冊。

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