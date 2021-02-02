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02/02/2021 11:39

【大國博弈】楊潔篪冀拜登政府與中國恢復正常交往，妥善處理分歧

　　《經濟通通訊社２日專訊》中共中央政治局委員楊潔篪，近日在美國美中關係全國委員會網
站發表視像講話，成為美國總統拜登上台後，談論中美關係的中國最高層官員。楊潔篪表示，希
望美國新一屆政府順應中美兩國民意和歷史潮流，聚焦合作，管控分歧，正確認識看待中國、恢
復正常交往、妥善處理矛盾分歧，以及開展互利合作，推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌
道。
　　楊潔篪稱，過去幾年來，由於美國特朗普政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇兩國
建交以來前所未有的嚴重困難，嚴重破壞中美關係及嚴重損害兩國人民根本利益。隨著拜登政府
正式就職，中美關係正處於關鍵時刻，面臨新的機遇和挑戰，中方願意同美方共同努力，推動中
美關係沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展。

＊香港、西藏、新疆問題牽動民族感情，是碰不得的＊

　　楊潔篪又敦促美國停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖
通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。他強調，這些問題關乎中國的核心利益和民族尊嚴，牽
動１４億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會嚴重損害中美關係和美方自身利益。
　　美國總統拜登上任近半個月以來，已相繼與英國、法國、日本、俄羅斯等國家領導人通電話
。中國外交部發言人趙立堅上月２８日表示，目前沒有關於拜登、習近平是否會通電話的任何消
息。（ｗｌ）

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