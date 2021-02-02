【人行操作】人行８００億逆回購利率持平，淨投放７８０億

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放７８０億元。人行已連續第５４日開展

逆回購，連續第３日放水。（ａｃ）

