【債務風險】華夏幸福５２億貸款逾期，成三道紅線後首家觸礁房企

《經濟通通訊社２日專訊》踏入２０２１年，債務驚雷一宗接一宗，繼海航集團被申請破產

重組後，市值接近３７０億元（人民幣．下同）的一線房企華夏幸福（滬：６００３４０）宣布

，截至目前，公司及附屬合共有５２﹒５５億元的貸款本息發生債務逾期，涉及銀行貸款、信托

貸款等債務形式，但未涉及債券、債務融資工具等產品。華夏幸福成監管當局推出「三道紅線」

政策後首家債務爆煲的企業，事件勢必震動債券市場，房企海外發債難度再升級。

華夏幸福出事，最焦急莫過於公司二股東中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）。

華夏幸福於２０１８年已發生現金流危機，但有平安出手拯救，僥倖捱過兩年，但是雙方定下了

未來三年業績的對賭協議，協議顯示，華夏幸福今年淨利潤必須達到１７１億元以上，否則須向

平安作出現金補償。華夏幸福至今未發業績公告或預告，財經界普遍認為難以達成對賭要求，而

華夏幸福如今很可能拿不出現金償還平安。

此前有傳華夏幸福建立債委會，成員包括平安、工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）

和其他三個金融機構。



＊華夏幸福行鴕鳥政策，停牌不足一周便爆雷＊



事實上，在三道紅線規定下，華夏幸福的債務問題早已岌岌可危：截至去年第三季末公司有

息負債規模達２１８５億元，淨負債率高達２１４％。而賴帳問題自上月起密集浮現，有工程公

司表示華夏幸福近日起拒絕兌付商票，導致無法取回尾款，恐累及農民工過年前拿不到工資；投

資者也聞到了危險氣息，急沽旗下債券及股票，公司美元債價格創下歷史新低，股價亦刷新超過

９年半新低。

但華夏幸福面對接踵而來的不利傳聞，採用拖字訣，一邊稱生產經營正常，放風平安和河北

省政府會出手相救，但另一邊大股東華夏控股則急急質押持股套現上億。直至最後拖欠貸款已成

事實，華夏幸福還要實施鴕鳥政策，莫名其妙停牌最長至春節假期後，理由竟然是擬配股收購非

主業的石墨烯材料公司。（ｅｙ）

