【ＦＯＣＵＳ】華夏爆雷恒大散貨，現金流窘境考驗房企

【ＦＯＣＵＳ】名噪一時的地產「白馬股（通常指兼具強業績、高增長、低風險）」華夏幸

福（滬：６００３４０），周一（１日）晚證實逾５２億元（人民幣．下同）債務逾期；另邊廂

，去年末一度陷債務驚魂的恆大（０３３３３），再祭「網上購房低至７５折」優惠－－雙雙劍

指調控收緊及償債高壓夾擊下的現金流窘境。



＊重重逆風，「拆彈」挑戰甚大＊



有持續盈利、有實力股東、有貨幣基金……名噪一時的地產「白馬股」華夏幸福，種種光環

掩蓋不了經營現金流連續４年告負，最終因可動用資金僅得８億元，於昨晚宣布債務逾期，涉本

息金額５２﹒５５億元。

儘管在金融機構債權人委員會會議上誓言「堅決不逃廢債」，但面對年內到期債務高達千億

級，產業新城ＰＰＰ模式回報周期偏長，永續債利息高企，以及跟二股東平安

（０２３１８）的業績對賭協議恐難達標等重重逆風，華夏幸福及屬地河北省政府如何

「拆彈」，無疑挑戰甚大。

就在華夏幸福債務爆雷的同日，另一房企恆大宣布２月「網上購房低至７５折」優惠，為繼

去年「金九銀十」宣布旗下樓盤全線７折後，再加速散貨回款。據其早前訂下的三年發展戰略，

有息負債削減目標為每年１５００億元。



＊調控升級動土地財政「奶酪」＊



華夏、恆大一爆雷、一促銷，再加上開年至今內房商美元融資井噴，僅首周即按年增近５倍

至逾６１億美元，都顯示政府調控收緊及償債高壓夾擊下的現金流窘境。

就前者而言，上海、北京、深圳等一線城市近日紛紛將矛頭指向購房款來源，嚴查消費貸、

經營貸等違規入市（內地去年經營貸餘額增長２０％，同比多增１萬億元），或令熱點城市炒樓

熱降溫；就後者而言，今年內房到期債務規模恐逾１﹒２萬億，同比增３６％，或意味更多資金

鏈斷裂事件陸續有來。

跟債山壓頂的地產商相比，同樣頭痛的還有地方政府，除了中央強調債務「屬地責任」，更

牽一髮而動全身的恐在土地財政，中原地產研究中心數據顯示，去年５０大賣地城市合計土地出

讓收入達４２０５８億元，其中上海賣地收入２９５２億元居首。

當內地幣策正常化大勢難逆，加槓桿驅動的磚頭負債遊戲已近強弩之末，投資聰明錢如何轉

彎？過往落後的能源、金融、製造等傳統、周期股氣勢如虹或有啟示。

