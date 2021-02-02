《匯市縱橫－蕭啟洪》上善若水，水善利萬物而不爭？

《匯市縱橫》「水」已成為年初至今中港市場上的關鍵字。港股先有「北水」來臨，後有央

行掌控流動性「收水」、「放水」，成為市場焦點。港股熾熱，各路人物均有點評，不贅；反而

央行近來操作值得細思。自年初起，央行逆回購操作較為保守，甚至於１月１３至１８日連續４

日僅投放２０億，全月１０工作日少於１００億。據統計，過去十年央行單日逆回購金額少於

１００億的，不足十次。不過從操作利率始終維持２﹒２％不變，可見即使央行稍拎緊水喉，市

場流動性亦十分充足。此舉相對是「收水」的信號，其實只因市場流動性處於合理充裕狀態，此

時沒有必要大規模「放水」，從而推動資金面過於寬鬆。但因央行貨幣政策委員會委員馬駿上周

警告，如果貨幣政策不緊縮，恐出現資產泡沫的風險。稍緊的流動性卻引起資金市場異動，銀行

間隔夜回購ＤＲ００１加權利率從１％下方升破３％關口；票據利率大幅飆升，國股銀票轉貼現

利率大幅上行逾１５０ｂｐ，創下２０１８年底以來的新高。雖然１月份全月１月全月淨回籠了

２１６５億元，但央行於１月２７至２９日因應流動性加大逆回購操作，三天共開展３８００億

。故可見央行宏觀政策「不急轉彎」，也體現了央行對市場流動性時刻關注、精準投放的態度，

有利於進一步穩定市場預期。



另外，美國白宮新聞秘書普薩基出席記者會時被問到拜登是否視中美貿易協議仍然生效。她

回應表示，新政府正在重新檢視上屆政府制定的所有措施，因為都是與國家安全政策有關，所以

她不會認定事情正在向前推進。普薩基表示，拜登政府專注以有力立場處理美中關係，意味將與

盟友和夥伴協調和溝通如何應對中國。白宮未有透露拜登政府是否積極考慮退出現有的中美第一

階段貿易協定。２０２０年１月，美國和中國簽署第一階段貿易協定，結束長達１８個月的貿易

戰。根據協定，北京承諾於未來兩年增購２０００億美元的農產品、製成品、能源和服務。上周

人民幣走勢受美國十年期國債孳息率帶動，預計本周人民幣將持續走強，現時下方支持位先看

６﹒４２，上方阻力位為６﹒５０。



＊本周策略＊



離岸人民幣：早前建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒４０００，

止蝕６﹒６０００。



英鎊：前周建議候高於１﹒３６８０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３４００，止蝕

１﹒３８００。



紐元：本周建議候低於０﹒７０００買入紐元兌美元，目標０﹒７２００，止蝕０﹒６８５０。



加元：本周建議候低於１﹒２７１０買入美元兌加元，目標１﹒２８８０，止蝕１﹒２６１０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

