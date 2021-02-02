《股壇解碼－戴名》散戶焉能夾大戶；靄華受累於經濟下行

《股壇解碼》上周美股市場ｇｏｓｓｉｐ離不開ＧａｍｅＳｔｏｐ（ＧＭＥ）的散戶夾爆大

戶淡倉（據聞Ｃｉｔｒｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ為最大輸家），說法流傳整個金融圈和網上各個

財經ｃｈａｔｒｏｏｍ，當中不少散戶代表發表心聲，當中不乏有頭有面嘅大佬輩人物，其中以

Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ和小特朗普等等更是對一眾造空機構口誅筆伐，當然曾經身受其害的

Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ更是火力全開（去年Ｃｉｔｒｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ就是做空Ｔｅｓｌａ

的推手）。但熟識金融市場的人都知道對沖基金不會貿然去玩空手道，一來是監管問題，二來是

必定要有把握收夠貨才會造空，但今次據聞被幾大孖沙沽空的股份高達ＧａｍｅＳｔｏｐ

（ＧＭＥ）發行量的１７０％，大行肯定無可能計錯數，超標咁多估計有一個可能，有人想借勢

抽水於是一股幾借，既然有人可以借出股票，大行當然照單全收，到要交收嘅時候無貨可交當然

被逼買貴貨，但大戶做得絕的是剛好多個散戶平台的買盤被限制（大行仍然可沽可買），造成單

邊斷崖式下跌，然後當然是高沽低揸，如果以為大戶經過這次過山車行情已經平倉就未免高興太

早，據官方數字顯示淡倉總數沒有明顯減少，看完後還會相信當天的Ｖ型奇蹟是散戶夾爆大戶空

倉嗎？



＊竹籃打水＊



緬甸政局變天，一場由選舉舞弊引發的政權交替，表面上是緬甸的國內糾紛，投資者要留意

的是去年（２０２０年）一月曾訪問緬甸為一帶一路的緬甸項目打下基礎，當中包括碼頭和中緬

鐵路項目，希望政權易手不會讓原有計劃變成竹籃打水。



＊驚雷乍現＊



資本市場在上周可以說是絕不平靜，甚至可以說是驚濤駭浪，上周末爆出海航集團破產的傳

聞，一直以來海航集團給人的感覺是一間大到不能倒的企業，現階段卻落得申請破產的田地，不

禁讓人感到唏噓，近年的過分擴張可能就是集團的致命傷。海航集團去年曾經多次流傳資金鏈斷

裂的傳聞，終於在２０２１年１月傳來噩耗。在經濟下滑的大環境下，海航這隻投資航空母艦當

然飽受衝擊，但集團過去兩年並沒有嘗試將業務收縮來適應逆境，相反在逆勢中全力擴充，可能

是對經濟形勢的錯判，在經濟回暖的春天來臨前便倒下，現在市場粗略估計海航集團的債務超過

７０００億人民幣，相信當中關連了很多表內表外的融資活動，會否牽出更大的經濟問題就看事

情在未來幾個月的發。



＊牛去熊來＊



上周四（２８日）期指結算，上周已估計結算前大幅夾高並非好現象，果然港股在上周一

（２５日）創近期高位後連跌四日，雖然短短四日已下跌接近２０００點，但２月、３月和６月

的恆指期權２７８００點位置都建了重倉，相信短期的支持位在２７６００點附近，投資者切勿

掉以輕心。牛熊證街貨比例急增至６４：３６的散戶追沽格局，小心再次反彈至３００００點以

上做出近期雙頂才回落。在外圍仍然缺乏利好消息支持下，維持下跌目標在２６０００點附近。



＊股票簡評＊



靄華押業信貸（０１３１９）主要以靄華品牌在香港提供短期有抵押融資服務，包括典當貸

款及按揭抵押貸款。典當貸款佔總營收的３３％，按揭抵押貸款則佔６７％，先說典當業務的客

戶一般都是收入浮動和沒固定工資的人，抵押品方面主要包括黃金、珠寶、鑽石、手表和消費電

子產品等等，這些抵押物的市場價值都受潮流款式所影響和難以變現的特性，雖然有抵押物在手

，如遇上借款人無力償還而要出售抵押物的話，市場需求和變現時間的長短都會直接影響靄華押

業信貸的資金流。集團的中期報告顯示已發放新典當貸款總額減少約１６％，已發放新按揭抵押

貸款總額則減少約４１％，可見疫情對靄華押業信貸的業務有著明顯的影響。

還有一點要注意的是臨近業績結算的關鍵時刻而出現需披露的向實體提供財務資助交易，這

情況已經不是第一次，真的是巧合還是借款方財技了得就無從稽考，借款方和擔保方又是否直接

或間接的關聯人士也是值得商榷。假若經濟繼續出現下行壓力，變現相關抵押物將會越來越難，

典當業務的壞帳率亦會出現急速上升，進一步影響靄華押業信貸的盈利，有貨在手的投資者宜盡

快沽出，短期內不宜沾手。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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