【新冠肺炎】四受限區完成強檢無新確診，有居民仍未收到短訊通知

《經濟通通訊社２日專訊》香港政府昨晚分三個時段公布在四區劃出受限區域，圍封檢測行

動現已完成，全部無發現新確診個案。其中，在油麻地「受限區域」，即新填地街

１４２－１４８號及眾坊街５９Ａ、５９Ｂ、５９Ｃ號，新填地街１５０－１６０號及永星里２

Ａ號內，今早約６時半完成強制檢測行動，至凌晨零時約２６０人接受檢測，沒有發現確診個案

，已完成檢測人士，可於上午六時半起離開。



＊居民未有檢測結果仍可離開＊



早上有巿民離開「受限區域」時表示，昨晚已進行檢測，但今早仍未收到檢測結果短訊通知

，認為是太慢，之前擔心未有結果不能離開，最終和有關人員核對資料後可以離去。有中六學生

表示，大廈近日只有一宗確診，疫情不算嚴重，不明白圍封的原因及標準，對於未有找出確診個

案，他認為是浪費納稅人金錢。另有未收到檢測結果短訊的居民，獲發出「強制檢測令」，要求

他兩日後再進行檢測。



＊議員憂金鑾大廈檢測未能有效切斷傳播鏈＊



至於尖沙咀彌敦道８０號金鑾大廈，接受強制檢測約２６５人；元朗安興街好彩洋樓，有

１７２名居民接受檢測，紅磡隆基大樓有１００６人接受檢測，都沒有發現確診個案，三個地區

已檢測的人士由上午７時起可以離開。

油尖旺區議員賀卓軒表示，金鑾大廈內較多食肆及賓館，人員流動大，質疑圍封檢測未能有

效切斷傳播鏈。（ｃｌ）

