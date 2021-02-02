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即市新聞

02/02/2021 08:48

【新冠肺炎】四受限區完成強檢無新確診，有居民仍未收到短訊通知

　　《經濟通通訊社２日專訊》香港政府昨晚分三個時段公布在四區劃出受限區域，圍封檢測行
動現已完成，全部無發現新確診個案。其中，在油麻地「受限區域」，即新填地街
１４２－１４８號及眾坊街５９Ａ、５９Ｂ、５９Ｃ號，新填地街１５０－１６０號及永星里２
Ａ號內，今早約６時半完成強制檢測行動，至凌晨零時約２６０人接受檢測，沒有發現確診個案
，已完成檢測人士，可於上午六時半起離開。

＊居民未有檢測結果仍可離開＊

　　早上有巿民離開「受限區域」時表示，昨晚已進行檢測，但今早仍未收到檢測結果短訊通知
，認為是太慢，之前擔心未有結果不能離開，最終和有關人員核對資料後可以離去。有中六學生
表示，大廈近日只有一宗確診，疫情不算嚴重，不明白圍封的原因及標準，對於未有找出確診個
案，他認為是浪費納稅人金錢。另有未收到檢測結果短訊的居民，獲發出「強制檢測令」，要求
他兩日後再進行檢測。

＊議員憂金鑾大廈檢測未能有效切斷傳播鏈＊

　　至於尖沙咀彌敦道８０號金鑾大廈，接受強制檢測約２６５人；元朗安興街好彩洋樓，有
１７２名居民接受檢測，紅磡隆基大樓有１００６人接受檢測，都沒有發現確診個案，三個地區
已檢測的人士由上午７時起可以離開。
　　油尖旺區議員賀卓軒表示，金鑾大廈內較多食肆及賓館，人員流動大，質疑圍封檢測未能有
效切斷傳播鏈。（ｃｌ）

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