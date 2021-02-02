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02/02/2021 15:56

【香港政情】高院裁定觀塘區議員洪駿軒非妥為當選，取消議員資格

　　《經濟通通訊社２日專訊》觀塘翠屏區前區議員鄭強峰前年提出選舉呈請，指民主黨洪駿軒
在區議會選舉拉票時所派發的傳單上資料屬誤導性並涉嫌惡意抹黑。高等法院法官今頒布判詞，
批准鄭強峰的選舉呈請，裁定洪駿軒非妥為當選，取消議員資格。
　　鄭強峰早前參選２０１９年區議會選舉競逐連任，但最終以３８１票之差落敗於洪駿軒。此
宗為２０１９年區議會首宗ＤＱ案件，亦是建制派首次選舉呈請勝訴。（ｃｗ）（ｚｚ）

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