《日入而息》何柱國售星島控股權，港零售額連跌２３個月



《今天重點》﹡何柱國出售星島（０１１０５）２８％股權予佳兆業（０１６３８）太子女

郭曉亭，涉資３﹒７億元

﹡平安好醫生（０１８３３）去年虧損擴大至９﹒４８億元人民幣，不派息

﹡本港１２月零售貨值跌幅擴大至１３﹒２％，但仍勝預期；去年零售貨值下

跌２４％，貨量跌近２６％刷新紀錄

﹡林鄭稱不能按確診數定圍封成效，須還私營化驗所公道；中央擔心本港疫情

合理，冀盡快獲國產疫苗數據

﹡港府接納委員會報告，最低工資維持每小時３７﹒５元

﹡高院裁定觀塘區議員洪駿軒非妥為當選，取消議員資格



《即日市況》﹡科技股彈科指曾破萬關，港股升３５５點收２９２４８十天線得復失



《深滬股市》﹡滬指收市揚０﹒８１％成交回升，汽車開跑白酒爆發



《美元匯價》﹡若美匯上破９１﹒２，不妨小注跟進升幅；歐元最新報１﹒２０３４╱３８

，日圓最新報１０４﹒９９╱１０５



《公司業績》﹡平安好醫生（０１８３３）去年虧損擴大至９﹒４８億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡何柱國出售星島（０１１０５）２８％股權予佳兆業（０１６３８）太子女

郭曉亭，涉資３﹒７億元

﹡中銀香港（０２３８８）推新春「Ｐｈｏｎｅ利是」，有機會贏取８８８８

元大利是

﹡迅銷（０６２８８）年底制定減排目標，６０家歐洲門店引入可再生能源

﹡卓悅（００６５３）旗下電商平台卓悅香港貓推出香港年宵節

﹡周生生（００１１６）要求違約客戶償還未償還款項，涉約７﹒９７億元

﹡第一視頻（０００８２）瘋狂體育夥匯積天下開展體育彩票新零售業務

﹡復星旅文（０１９９２）料阿爾卑斯雪世界於２０２３年開業

﹡景業名邦集團（０２２３１）公布今年到期７﹒５厘優先票據交換要約結果

﹡華興資本表示去年中國ＴＭＴ併購交易額按年增６％

﹡匯豐保險推「匯豐保險全方位僱員福利」數碼化方案

﹡嘉利國際（０１０５０）擬泰國增設自動化生產線，初步投資１２００萬美

元

﹡傳京東物流本月提交在港上市申請，擬集資３１２億元

﹡寰宇娛樂文化（０１０４６）訂立和解協議

﹡華懋表示觀塘項目安峯本周上樓書，最快下周開價

﹡龍光集團（０３３８０）前海項目銷售逾百億人幣

﹡新地（０００１６）何文田新盤提供１０１伙，計劃月內推售

﹡大發地產（０６１１１）１月合同銷售額３６﹒０３億元人民幣

億元人民幣

﹡融信中國（０３３０１）１月份合約銷售額按年增長６７﹒１％

﹡當代置業（０１１０７）１月合約銷售額按年升２０﹒９％至２４﹒３６億

元人民幣

﹡陽光房地產基金與星展香港落實５億元可持續發展表現掛勾貸款

﹡正榮地產（０６１５８）１月合約銷售金額按年升６０％至１１２億元人幣

﹡新功能疑遭照搬，網易（０９９９９）雲音樂指控酷狗音樂抄襲



《國企紅籌》﹡侯子波辭任北控（００３９２）行政總裁，熊斌接任

﹡北大資源（００６１８）今早宣布停牌



《神州民企》﹡騰訊（００７００）反舞弊通報：近４０家公司被列永不合作黑名單



《中國要聞》﹡１月全國百城新房和二手房價同環比漲幅均擴大

﹡深圳擬規管租務市場，安排一定比例租賃住房用地；深圳擬監管租樓押金和

租金，租賃企業須開設專用帳戶；深圳２０２０年ＧＤＰ按年增３﹒１％，

超越全國水平

﹡交通運輸部表示春運前五天客流按年跌近７６％

﹡官媒發表企業家精神評論，提及馬化騰未提馬雲

﹡甘肅省副省長宋亮涉嚴重違紀違法受調查

﹡北京嚴管長租公寓，預收款不超３個月禁租金貸撥業主

﹡教育部表示中小學生不得帶手機入校園，禁手機布置作業

﹡上海啟動新一輪中醫藥發展三年行動計劃

﹡標普表示延長貸款寬限期等政策使銀行不良貸款得到控制

﹡１月中國物流業景氣指數較上月回落，倉儲指數回升

﹡ＩＤＣ表示上季華為出貨大減３４％，蘋果小米增長顯著

﹡白銀瘋漲嚇怕金融界，建行提醒客戶理性投資

﹡中電聯料今年全社會用電增速前高後低，增速６－７％

﹡１月內地共同基金創紀錄吸引逾４千億人幣資金流入

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放７８０億；人行表示去年社會融資規

模增量，廣東居首江浙列二三位

﹡楊潔篪冀拜登政府與中國恢復正常交往，妥善處理分歧

﹡廣東表示去年金融業增加值升９％，主要金融指標全國居首

﹡上海房管局、公安局等約談地產經紀、銷售代理及房企

﹡傳河北政府出面救援華夏幸福，要求銀行不抽貸斷貸

﹡抖音回應封殺騰訊：僅禁止財經、醫療類外鏈引流

﹡上海明確新房搖號不得收取「茶水費」、「關係費」

﹡華為否認輪值董事長離職或調任，指謠言毫無根據



《寶島快訊》﹡台股大幅收漲２﹒３％報１５７６０點，台積電漲４％



《其他消息》﹡高院裁定觀塘區議員洪駿軒非妥為當選，取消議員資格

﹡林鄭稱無與終院首席法官談黎智英案，籲勿過分解讀

﹡國安法大半年拘捕９７人，鄧炳強稱社會秩序恢復穩定

﹡１２港人案家屬委託律師任全牛遭吊銷執照

﹡本港１２月零售貨值跌幅擴大至１３﹒２％，但仍勝預期；去年零售貨值下

跌２４％，貨量跌近２６％刷新紀錄

﹡最低工資歷來首次凍結，勞方代表籲明年調整工資水平

﹡港府接納委員會報告，最低工資維持每小時３７﹒５元

﹡土地註冊處表示１月住宅樓宇買賣合約按月跌２４﹒８％

﹡帝御．嵐天加推５６伙，周六首輪全數推售２８１伙

﹡深股通額度全日用４５﹒４億元；滬股通額度全日用１６﹒９億元，陸股通

淨流入近３３億

﹡昆士蘭保險表示疫情影響中小企購保險考量，大企業傾向保單覆蓋更廣

﹡美聯表示１月物業註冊量跌１８％，料２月升至逾７０００宗

﹡香港會計師公會對中國衛生前核數師作出紀律處分



《新冠肺炎》﹡本港新增２５宗確診，朗豪坊Ｕｎｉｑｌｏ爆疫

﹡屯門醫院一名７８歲男確診者不治，港累計１８３人死

﹡四區強檢無新確診，陳肇始冀市民包容不便

﹡何栢良稱政府應清晰交代圍封檢測地址及原因

﹡亞博臨時醫院月底啟用，首階段隔離病床４８張

﹡林鄭稱不能按確診數定圍封成效，須還私營化驗所公道；中央擔心本港疫情

合理，冀盡快獲國產疫苗數據

﹡施羅德表示英首季經濟可能收縮，或導致技術上雙底衰退

﹡梁子超稱政府無必要封區，強檢配合執法已可

﹡渣打下調今年香港經濟增長預測至３﹒５％

﹡港府向機場工作人士發強檢公告，料近７萬人須受檢；港府或對受限區內拒

應門人士採取驅逐破門進入等行動；四受限區域２０人未接受強檢，被罰款

５０００元

﹡福奇表示強生疫苗只須接種一次，且可於普通低溫保存

﹡康泰生物腺病毒載體新冠疫苗車間落成，料年產４億劑

﹡汪文斌希望美國也邀請世衛專家赴當地開展溯源研究

﹡恆生（０００１１）油麻地分行明日恢復營業

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