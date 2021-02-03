【阿里績後】野村維持阿里目標價，季度收入勝預期惟利潤率略遜

《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布第三財季業績，野村發表研究報告

指，阿里於第三季收入按年升３７％至２２１０億元人民幣，非通用會計準則每股盈利按年上升

２１％，兩者均優於預期，但經調整ＥＢＩＴＡ利潤率按年下降４個百分點至２８％，卻比野村

預期略低１個百分點，維持目標價３３８美元，重申「買入」評級。

野村續指，公司管理層在電話會議上多次重申將會把投資所得的利潤再投放進其新業務，如

中國零售業務、本地消費者服務及雲計算等業務，並指出雖然管理層沒有透露當中細節，但野村

認為，中國零售業務將佔其２０２２財年投資份額重要的一環，料將聚焦於低線城市的商務市場

及淘寶直播等。

野村表示，公司管理層計劃在每區開設新的雜貨渠道，以配合現有的雜貨服務，野村估計螞

蟻集團估值約２６００億美元，與騰訊（００７００）的金融科技業務相近。（ｂｎ）



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