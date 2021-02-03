【阿里績後】交銀國際：阿里巴巴第三財季業績符合預期，續籲買入

《經濟通通訊社３日專訊》交銀國際發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）第三財季業

績符合預期，總收入達２２１０億元人民幣，分別按年及按季升３７％及４３％，較該行預期的

高３﹒３％；Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每股收益分別按年及按季增長２１％及２３％至２２﹒０３元人

民幣，較該行預期的高６％。該行相信，阿里仍處於龍頭位置，而投資新業務或會進一步加強其

地位，故維持「買入」評級，惟將其美股目標價由３７５美元，下調至３６１美元，港股目標價

則為３４７港元。

該行預期，阿里第四財季收入將按年升６１％至１８４２億元人民幣，其中核心商業收入增

長４１％、新零售及雲計算收入則分別增１﹒２５倍及５７％；經調整後ＥＢＩＴＡ料按年增長

５７％，並將２０２１及２２財年每股收益分別調整至升２％及跌１％，以反映２２財年開支增

加的預期。（ｙｗ）



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