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03/02/2021 10:31

【阿里績後】交銀國際：阿里巴巴第三財季業績符合預期，續籲買入

　　《經濟通通訊社３日專訊》交銀國際發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）第三財季業
績符合預期，總收入達２２１０億元人民幣，分別按年及按季升３７％及４３％，較該行預期的
高３﹒３％；Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每股收益分別按年及按季增長２１％及２３％至２２﹒０３元人
民幣，較該行預期的高６％。該行相信，阿里仍處於龍頭位置，而投資新業務或會進一步加強其
地位，故維持「買入」評級，惟將其美股目標價由３７５美元，下調至３６１美元，港股目標價
則為３４７港元。
　　該行預期，阿里第四財季收入將按年升６１％至１８４２億元人民幣，其中核心商業收入增
長４１％、新零售及雲計算收入則分別增１﹒２５倍及５７％；經調整後ＥＢＩＴＡ料按年增長
５７％，並將２０２１及２２財年每股收益分別調整至升２％及跌１％，以反映２２財年開支增
加的預期。（ｙｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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