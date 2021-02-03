【阿里績後】大和：阿里業績符預期估值吸引，回調提供買入機會

《經濟通通訊社３日專訊》大和總研發表研究報告表示，阿里巴巴（０９９８８）２０２１

財年第三季收入按年增長３７％，符市場預期。該行認為，儘管在消除監管壓力之前阿里可能跑

輸大市，但認為該股目前的估值具吸引力，認為任何回調都會提供一個良好的購買機會，潛在納

入港股通將成為阿里未來股價的關鍵催化劑。該行維持其「買入」評級，目標價３２５港元。

大和指，阿里的核心商務再投資將驅動未來發展，第三季佣金及ＣＭＲ收入按年升２０％；

核心商務ＥＢＩＴＡ率按年跌７個百分點；又預期第四季的佣金及ＣＭＲ收入將擴大５０％至

６８０億元（人民幣．下同）。

大和指，阿里雲錄得經調整ＥＢＩＴＡ２４００萬元，主要由於更大的收入規模。該行認為

，阿里會繼續投資新業務以擴大其潛在市場，以支持強勁的收入增長。該行將２０２１－２３年

的盈利預測略微上調１％。（ｃｗ）



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