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即市新聞

03/02/2021 10:30

【阿里績後】大和：阿里業績符預期估值吸引，回調提供買入機會

　　《經濟通通訊社３日專訊》大和總研發表研究報告表示，阿里巴巴（０９９８８）２０２１
財年第三季收入按年增長３７％，符市場預期。該行認為，儘管在消除監管壓力之前阿里可能跑
輸大市，但認為該股目前的估值具吸引力，認為任何回調都會提供一個良好的購買機會，潛在納
入港股通將成為阿里未來股價的關鍵催化劑。該行維持其「買入」評級，目標價３２５港元。
　　大和指，阿里的核心商務再投資將驅動未來發展，第三季佣金及ＣＭＲ收入按年升２０％；
核心商務ＥＢＩＴＡ率按年跌７個百分點；又預期第四季的佣金及ＣＭＲ收入將擴大５０％至
６８０億元（人民幣．下同）。
　　大和指，阿里雲錄得經調整ＥＢＩＴＡ２４００萬元，主要由於更大的收入規模。該行認為
，阿里會繼續投資新業務以擴大其潛在市場，以支持強勁的收入增長。該行將２０２１－２３年
的盈利預測略微上調１％。（ｃｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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